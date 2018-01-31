Güncelleme: 17:38, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Kocaeli'de yakalandı



Foto: Arşiv

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Körfez ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Üzerinden M.S. adına düzenlenmiş sahte belge çıkan kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelinin gerçek kimliğinin S.S. olduğu ve DEAŞ soruşturması kapsamında kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlgili Konular DEAŞ deaş operasyonu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.