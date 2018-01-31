Güncelleme: 17:57, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tillerson ile görüştü





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ve Tillerson telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Soçi Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve Irak konuları ele alındı.

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