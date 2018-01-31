Bağdat yönetimi Erbil'e memur maaşlarını gönderdi

Irak'ta merkezi yönetimin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) memurların maaşlarını ödemesi için yaklaşık 200 milyon dolar gönderdiği bildirildi.
Irak meclisindeki Kürt milletvekili ve Maliye Komitesi üyesi Mesud Haydar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bağdat yönetimi, Kürdistan bölgesine Sağlık ve Eğitim bakanlıkları memurlarının maaşlarını ödemesi için 250 milyar Irak dinarı (yaklaşık 200 milyon dolar) gönderdi." dedi.
"Kürdistan bölgesindeki Maliye Bakanlığı da söz konusu miktarın ellerine geçtiğini ve ilgili bakanlıklardaki memurların maaşlarını yakında ödeyeceklerini teyit etti" diyen Haydar, Bağdat ve Erbil arasında memur maaşlarıyla ilgili kurulan komitenin çalışmalarının engelsiz olarak devam ettiğini dile getirdi.
Haydar, IKBY'de yaklaşık 700 bin memurun bulunduğunu ileri sürerek, bunun merkezi yönetimin elindeki verilerle hemen hemen aynı olduğunu savundu.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IKBY'deki memur kayıtlarında sahtelik ve şaibenin olduğunu belirtmişti.
ABD Başkanı Trump tarafından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü olarak atanan Dr. Fitzgerald, tütün şirketlerinde hisseleri olduğunun öne sürülmesinin ardından istifa etti
Irak merkezi yönetimi, IKBY'deki Sağlık ve Eğitim Bakanlığı memurlarının maaşlarını Erbil'e gönderdi
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un başka bir ayrılıkçı siyasetçi ile özel yazışmaları yayımlandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aachen kentinde, PYD/PKK yandaşları sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 134. yılı nedeniyle Bakü'de etkinlik düzenlendi
İran, Türkmenistan ile gaz anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesine yeni bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor
Fetih Merkez Komitesi üyesi Kudva, "Filistin yönetimi,barış süreci için herhangi bir ülkeden gelecek ara buluculuk teklifini kabul etmeye hazırdır. Ancak ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz." dedi.
Kazak makamları, kendilerine göre ülkede istikrarsızlığa neden olacak sakal uzunluğu konusunu tartışıyor
Belçika'nın, son iki ayda sadece 30 saat 26 dakikalık gün ışığı görerek, "en karanlık" dönemlerinden birini yaşadığı bildirildi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.
Rus uzmanlar, Washington tarafından açıklanan ve çok sayıda Rus yetkiliyi kara listeye alan Kremlin Raporu nedeniyle en büyük zararı halkın göreceğine işaret ediyor
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesi iki farklı güzergahtan oluşacak.
Malezya’da yaklaşık 1,5 milyon Hindu kutsal bayramları Thaipusam için buluştu.
PYD/PKK, TSK ve ÖSO'ya karşı savaştırmak üzere DEAŞ'lıları serbest bıraktığı Afrin'de binden fazla masum sivili hapishanelerde tutuyor
Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.