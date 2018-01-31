Güncelleme: 19:34, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Ağrı'da PKK'lılarla girilen çatışmada bir asker şehit oldu





Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada bir erin şehit olduğu, bir uzman çavuşun da yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki Gürbulak Sınır Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağladı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. PKK üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.

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