Trump'ın atadığı sağlık direktörü Dr. Fitzgerald istifa etti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Brenda Fitzgerald'ın, dün ortaya çıkan tütün şirketlerinde hisseleri olduğu iddiasının ardından, bugün istifa ettiği duyuruldu.
CDC'nin bağlı olduğu ABD Sağlık ve İnsani Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Alex Azar'ın Dr. Fitzgerald'ın istifasını kabul ettiği belirtilerek, "Dr. Fitzgerald'ın karışık finansal çıkarları, CDC Direktörü olarak bütün görevlerini yerine getirmesini sınırlamaktadır. Kendisi söz konusu finansal varlıkları belli zaman süresi içinde elinden çıkaramamıştır." ifadelerine yer verildi.
ABD'de siyasi analiz internet sitesi Politico'da dün yayımlanan haberde, 7 Temmuz'da CDC'nin direktörü olan Dr. Fitzgerald'ın, geçen yılın temmuz-eylül döneminde tütün, ilaç, sağlık sigortası ve gıda şirketlerinden on binlerce dolar değerinde hisse senedi satın aldığı iddia edildi.
Ayrıca, haberde, Dr. Fitzgerald'ın tütün kullanımının insan sağlığına olumsuz etkilerini araştıran CDC tütün laboratuvarını ağustosta ziyaret etmeden bir gün önce Japan Tobacco firmasından hisse satın aldığı öne sürüldü.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Fitzgerald, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanmıştı.
ABD Başkanı Trump tarafından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü olarak atanan Dr. Fitzgerald, tütün şirketlerinde hisseleri olduğunun öne sürülmesinin ardından istifa etti
Irak merkezi yönetimi, IKBY'deki Sağlık ve Eğitim Bakanlığı memurlarının maaşlarını Erbil'e gönderdi
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont'un başka bir ayrılıkçı siyasetçi ile özel yazışmaları yayımlandı
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Aachen kentinde, PYD/PKK yandaşları sabah namazı sırasında bir camiye saldırı düzenledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucularından Mehmet Emin Resulzade'nin doğumunun 134. yılı nedeniyle Bakü'de etkinlik düzenlendi
İran, Türkmenistan ile gaz anlaşmazlığı nedeniyle Uluslararası Tahkim Mahkemesine yeni bir şikayette bulunmaya hazırlanıyor
Fetih Merkez Komitesi üyesi Kudva, "Filistin yönetimi,barış süreci için herhangi bir ülkeden gelecek ara buluculuk teklifini kabul etmeye hazırdır. Ancak ABD'nin tekelinde olan bir barış sürecini kabul etmeyeceğiz." dedi.
Kazak makamları, kendilerine göre ülkede istikrarsızlığa neden olacak sakal uzunluğu konusunu tartışıyor
Belçika'nın, son iki ayda sadece 30 saat 26 dakikalık gün ışığı görerek, "en karanlık" dönemlerinden birini yaşadığı bildirildi
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Katar ve diğer Körfez ülkeleri arasındaki gerginliğin olumsuz sonuçları oldu. Bu gerginlik müdahil olan ülkelerin yanı sıra ABD'yi de askeri ve ekonomik olarak etkiledi." dedi.
Rus uzmanlar, Washington tarafından açıklanan ve çok sayıda Rus yetkiliyi kara listeye alan Kremlin Raporu nedeniyle en büyük zararı halkın göreceğine işaret ediyor
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında Türkiye'nin desteğiyle inşa edilecek otoyol projesi iki farklı güzergahtan oluşacak.
Malezya’da yaklaşık 1,5 milyon Hindu kutsal bayramları Thaipusam için buluştu.
PYD/PKK, TSK ve ÖSO'ya karşı savaştırmak üzere DEAŞ'lıları serbest bıraktığı Afrin'de binden fazla masum sivili hapishanelerde tutuyor
Mısır Milli Seçim Kurulu (MSK), Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.