Güncelleme: 21:32, 31 Ocak 2018 Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Hariri'yi kabul etti





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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