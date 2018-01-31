Güncelleme: 22:31, 31 Ocak 2018 Çarşamba

'Filistin topraklarında 'Apartheid' rejimi uygulanıyor'

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in muhalefetteki Meretz Partisi Başkanı Zehava Gal-On, İsrail devletinin Filistin topraklarında "Apartheid" (ırkçı ayrımcılık sistemi) rejimi uyguladığını söyledi.

Sol eğilimli Meretz Partisi Başkanı Gal-On, İsrail'in başkenti Tel-Aviv'deki Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Enstitüsünün yıllık konferansında yaptığı konuşmada, "İşgal geçici çözüm olmalıdır. Biz ise işgali daimi çözüme dönüştürdük. Bunun tek bir adı var o da Apartheid'dir." dedi.

İşgalin İsrail'in kanayan yarası olduğunu belirten Gal-On, "İsrail milyonlarca insana hükmediyor ve onları temel insan haklarından mahrum bırakıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail parlamentosunda (Knesset) 5 milletvekili ile temsil edilen muhalefetteki solcu Meretz Partisi, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in sürdürdüğü Yahudi işgal birimi inşa faaliyetine karşı ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından yana olan tek İsrail partisi.