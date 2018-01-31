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Güncelleme: 23:30, 31 Ocak 2018 Çarşamba

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DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı
DTK Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasına karar verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyonda ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" niteliğinde mesaj yayımlayan ve hakkında daha önce başlatılan DTK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Güven, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Güven, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde, "silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından tutuklandı.



İlgili Konular Leyla Güven zeytin dalı harekatı
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