Güncelleme: 02:20, 01 Şubat 2018 Perşembe

Beştepe'de ilk kez Savunma Sanayii için 9,4 milyar dolarlık 55 proje değerlendirildi





İlk kez Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 proje değerlendirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Külliye'de ilk defa gerçekleştirilen toplantı 7 saat sürdü. Cumhurbaşkanlığından, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, Komitenin, gerçekleştirilen yasal düzenleme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığına dikkat çekildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."

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