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08:54, 01 Şubat 2018 Perşembe
Ortadoğu
Güncelleme: 02:50, 01 Şubat 2018 Perşembe

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Katar siber saldırılara karşı 'sıkı' duracak
Katar siber saldırılara karşı 'sıkı' duracak

Katar Savunma Bakanı Atiyye, ülkesinin resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırıyı düzenlemekten sorumlu devleti kovuşturmakta gevşek davranmayacaklarını belirtti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, ülkesinin resmi haber ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırıyı düzenlemekten sorumlu devleti kovuşturmakta gevşek davranmayacaklarını belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının haberine göre, Atiyye, QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenlenmesinden sorumlu devleti kovuşturmakta gevşek davranmayacaklarını söyledi ancak herhangi bir ülke ismi vermedi.

Atiyye, QNA'ya yönelik siber saldırıyla ilgili dava açılmasının amacının maddi tazminat olduğunu kaydetti.

Katar Başsavcısı Ali bin Fatis el-Meri, 20 Haziran 2017'de, ülkesine yönelik ablukaya katılan komşu ülkeleri, resmi haber ajansı QNA'ya yönelik siber saldırıyı düzenlemekle suçlamıştı.

KATAR İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ SİBER SALDIRI KRİZİ

QNA sitesi, 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer almıştı.

Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı da açıklamasında, QNA'nın siber saldırıya uğradığı ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almamalarını talep etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan basını başta olmak üzere Ortadoğu'daki basın yayın organları yalanlamaları dikkate almayarak siber saldırı girişimini Katar aleyhine bir kampanyaya dönüştürmüştü.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, medya üzerinden ülkesini hedef alan bir kampanya olduğunu belirterek, "Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız." demişti.

Bakanlık ayrıca, açıklamaların yalanlanmasına rağmen bazı basın organları tarafından kullanılmaya devam etmesini kınayarak, söz konusu yayınlara devam eden basın kuruluşlarının Körfez ülkeleri arasındaki birlik ve bütünlüğe darbe vurduğuna dikkati çekmişti.

Bakanlık açıklamalarının ardından Körfez ülkelerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmamış, QNA sitesi, Katar Devlet Televizyonu, Katar basın yayın organlarının haber siteleri ve Katar merkezli haber sitesi Al Jazeera Suudi Arabistan ve BAE'de erişime kapatılmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.



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