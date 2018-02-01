10:07, 01 Şubat 2018 Perşembe

PYD/PKK yandaşları Hollanda’da tren istasyonunu işgal etti



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Hollanda'da PYD/PKK yandaşlarının, Utrecht tren istasyonunu işgal ettikleri bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hollanda'da PYD/PKK yandaşları, Utrecht tren istasyonunu işgal etti. Türk vatandaşları, pankart ve örgüt paçavraları ile izinsiz yapılan PYD/PKK gösterisine Türk bayraklarını taşıyarak tepki gösterdi. Polis, Türk vatandaşlarına saldırmak isteyen örgüt yandaşlarını engelleyerek güvenlik açısından gösteriye son verdi. Utrecht polisi yaptığı açıklamada, örgüt yandaşlarından bir kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan olmadığını duyurdu. PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye saldırı düzenlemişti.

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