'Gazze'de birkaç ay içinde insani felaket yaşanabilir'

Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki insani durumun hızla kötüleştiğini ve birkaç ay içinde bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki insani ve ekonomik durumun toplumsal barış ile güvenlik ve siyasi istikrarı tehdit ettiği dile getirildi.
Gazze'deki durumun kötüye gitmesinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlük ile siyasi sorunlardan kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, siyasi, toplumsal ve ekonomik krizlerin göz ardı edilmeye devam edilmesi halinde Gazze'de birkaç ay içinde halkın tahammül edemeyeceği bir felaket yaşanacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, başta uluslararası toplum ve uluslararası insani kurumlar olmak üzere tüm taraflardan kötü gidişatı durdurmak ve Gazze'deki insanların hayatını kurtarmak için acilen harekete geçerek sahada fiili adımlar atmaları ve maddi yardımda bulunmaları istendi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik krizi ve jeneratörler için gerekli yakıtın tükenmesinden dolayı Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Hanun Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin durdurulduğu bildirilmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 23 Aralık'ta Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün, "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını açıklamıştı.
Filistin İstatistik Merkezinin verilerine göre, UNRWA'da kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
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Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki insani durumun hızla kötüleştiğini ve birkaç ay içinde bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
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