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Güncelleme: 11:29, 01 Şubat 2018 Perşembe

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Türkiye'de nüfus 80 milyonu aştı
Türkiye'de nüfus 80 milyonu aştı

Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.

2017 SONU İTİBARİYLE NÜFUS 80 MİLYON 810 BİN 525 KİŞİYE ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları''nı açıkladı. 
Buna göre, 2016 yılı itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olan ülke nüfusu, 995 bin 654 kişilik artışla 2017 sonunda 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaştı. 

ERKEK NÜFUS İLE KADIN NÜFUSU NEREDEYSE DENK

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 535 bin 135 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (40 milyon 275 bin 390 kişi) oldu.

Yıllık nüfus artış hızı, 2016'da binde 13,5 iken, 2017'de binde 12,4'e geriledi. 

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2016'da yüzde 92,3 iken, bu oran 2017'de yüzde 92,5 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 oldu.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 18,6'SI İSTANBUL'DA

Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişiyle en çok nüfusa sahip il konumunu sürdürdü. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya izledi.

ENAZ NÜFUSA SAHİP OLAN İL BAYBURT

2016'da 90 bin 154 kişi olan Bayburt'un nüfusu geçen yıl 80 bin 417 kişiye geriledi. Böylece kent, en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. 2016'da en az nüfusa sahip olan Tunceli ise geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu kez ikinci sırada yer aldı.

ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, geçen yıl 31,7'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti. 

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI

Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,9, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.



İlgili Konular TÜİK Türkiye'nin 2017 nüfusu açıklandı
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