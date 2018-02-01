Türkiye'de nüfus 80 milyonu aştı

Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ''Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 Sonuçları''nı açıkladı.
Buna göre, 2016 yılı itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olan ülke nüfusu, 995 bin 654 kişilik artışla 2017 sonunda 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,2 (40 milyon 535 bin 135 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49,8 (40 milyon 275 bin 390 kişi) oldu.
Yıllık nüfus artış hızı, 2016'da binde 13,5 iken, 2017'de binde 12,4'e geriledi.
İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı, 2016'da yüzde 92,3 iken, bu oran 2017'de yüzde 92,5 olarak gerçekleşti. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,5 oldu.
Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişiyle en çok nüfusa sahip il konumunu sürdürdü. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir, 2 milyon 936 bin 803 kişi ile Bursa ve 2 milyon 364 bin 396 kişi ile Antalya izledi.
2016'da 90 bin 154 kişi olan Bayburt'un nüfusu geçen yıl 80 bin 417 kişiye geriledi. Böylece kent, en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti. 2016'da en az nüfusa sahip olan Tunceli ise geçen yıl 82 bin 498 kişilik nüfusuyla bu kez ikinci sırada yer aldı.
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2016 yılında 31,4 olan ortanca yaş, geçen yıl 31,7'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,1 iken, kadınlarda 32,4 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,2 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,9, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,6, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
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