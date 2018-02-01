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21:00, 01 Şubat 2018 Perşembe
Asya
Güncelleme: 11:44, 01 Şubat 2018 Perşembe

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Arakan'da yeni toplu mezarlar bulundu
Arakan'da yeni toplu mezarlar bulundu

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik katliamın boyutlarını gözler önüne seren 5 yeni toplu mezar tespit edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik katliamın boyutlarını gözler önüne seren 5 yeni toplu mezar tespit edildi.

Associated Press (AP) haber ajansı, mülteci kamplarında yaşayan Arakan eyaletindeki katliamın tanıklarıyla görüşmeleri, uydu görüntüleri ve cep telefonuyla çekilmiş kayıt tarihi belli videolar üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bölgesine bağlı Gu Dar Pyin köyünde, daha önce bilinmeyen en az 5 toplu mezarın varlığını teyit ettiklerini duyurdu.

Haberde, uydu görüntülerinde Myanmar ordusunun erişimini engellediği köydeki yerleşimlerin yakılarak tamamen yok edildiğinin görüldüğü belirtildi.

Habere göre Bangladeş'teki mülteci kamplarında bulunan köylüler de cep telefonu görüntülerinde toplu mezarlarda görülen 75 kişinin cenazesini teşhis etti. Katliamdan kurtulanların ve komşuların ifadelerinden hareketle toplu mezarlardaki ceset sayısının 400'ü bulabileceği tahmin ediliyor.

Katliamlardan kurtulanlar ifadelerinde Myanmar ordusu askerlerinin köye yaptıkları baskınlarda ayrım gözetmeden sivillere ateş açtığını anlattı. Aralarında yaşlı bir kadının ve 3 yaşındaki torununun da olduğu tanıkların birçoğunda kurşunların yol açtığı yara izlerinin bulunduğu kaydedildi.

Tanıklar, askerlerin köylülerin büyük bölümünü köyün kuzey girişindeki anayolda toplayarak katlettiğini ve çevredeki üç toplu mezara gömdüğünü ifade etti. Tanıkların bir kısmı ise askerlerin katliamdan sonra konuşlandığı köy okulu yakınındaki mezarlığın olduğu tepede iki toplu mezar daha bulunduğunu belirtti.

AP'nin elde ettiği, katliamdan 13 gün sonra çekilen video görüntülerinde mavi-yeşil renklerdeki asit birikintileri içinde kurbanların cesetlerinin teşhis edildiği bildirildi.

Bugüne kadar sadece, başkent Sittwe'ye 50 kilometre uzaklıktaki Inn Din köyünde 10 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar bulduğu Myanmar ordusu tarafından 19 Aralık 2017'de açıklanmıştı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Birleşmiş Milletler'in (BM) açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.



İlgili Konular myanmar arakan
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