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Dış Politika
Güncelleme: 11:57, 01 Şubat 2018 Perşembe

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Türkiye, Rusya'dan Mihraç Ural'ın iadesini istedi
Türkiye, Rusya'dan Mihraç Ural'ın iadesini istedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katılmasıyla ilgili, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını, Rusya'dan bu şahsın Türkiye'ye iade edilmesinin istendiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye zirvesini değerlendirdi.

Zirveyi başarılı olarak niteleyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak istediklerimiz bildirgede yer aldı" dedi. 

Mevlüt Çavuşoğlu, Mihraç Ural'ın zirveye katılmasıyla ilgili, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" açıklamasını yaptı. 

Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını söyledi.

THKP-C Acilciler lideri Mihraç Ural, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak aranıyor. Saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti.

 



İlgili Konular Mevlüt Çavuşoğlu mihraç ural rusya Türkiye
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