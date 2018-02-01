Güncelleme: 11:57, 01 Şubat 2018 Perşembe

Türkiye, Rusya'dan Mihraç Ural'ın iadesini istedi





Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katılmasıyla ilgili, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını, Rusya'dan bu şahsın Türkiye'ye iade edilmesinin istendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye zirvesini değerlendirdi. Zirveyi başarılı olarak niteleyen Çavuşoğlu, "Türkiye olarak istediklerimiz bildirgede yer aldı" dedi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Mihraç Ural'ın zirveye katılmasıyla ilgili, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını söyledi. THKP-C Acilciler lideri Mihraç Ural, 2013 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen bombalı saldırının sanığı olarak aranıyor. Saldırıda 52 kişi hayatını kaybetmişti.

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