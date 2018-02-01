Özbekistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı Rüstem İnoyatov görevinden alındı

Özbekistan’da 22 yıldan beri Milli Güvenlik (Özbekçe MXX-Milli Havfsızlık Hizmeti) teşkilatı başında bulunan Rüstem İnoyatov’un görevinden alındığı bildirildi.
Kun.uz sitesinin haberine göre, İnayetov görevinden alındı. Devlet Başkanı Mirziyoyev geçtiğimiz 22 Aralık günü yaptığı konuşmada, “MXX faaliyetinin ıslah edilmesinin vakti geldiğini”söylemişti.
Mirziyayev daha önce de, istihbaratın halka yaptığı kanunsuz baskılarından şikayet etmiş, cezaevlerinde bulunan 3 bine yakın mahkumun ve yasadışı “Kara Liste”de yer alan 16 bin kişinin özgürleşmesini sağlamıştı.
1995 yazından bu yana, sürekli olarak Özbekistan İstihbarat Teşkilatı (Milli Güvenlik Servisi-MXX) Başkanı olan General Rüstem İnoyatov aynı zamanda eski Devlet Başkanı İslam Kerimov’un en yakın çalışma arkadaşı olarak da biliniyordu.
Kaynaklara göre, İnayetov’un yerine İxtiyor Abdullaev getirildi. Abdullaev 20 Nisan 2015 yılından bu yana Cumhuriyet’in Başsavcılık görevini yürütüyordu.
Rüstem Inoyatov’un Devlet Başkanlığı ofisinde çalışmaya devam etmesi, başkanın siyasi ve hukuki meselelerle ilgili “devlet maslahatçısı” (hükümet danışmanı) olması bekleniyor.
MXX bünyesinde bir dizi atamanın daha gerçekleşmesi bekleniyor.
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1995 yazından bu yana, Özbekistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan General Rüstem İnoyatov görevinden alındı
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