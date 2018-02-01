Antalya merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Ankara ve İzmir'de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliye yönelik operasyon yaptı.
Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgesi ile Çukurca'daki Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lılarca sınırın Irak tarafından düzenlenen iki ayrı saldırıda 3 asker şehit oldu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uyguladığımız KDV'yi yüzde 8'e düşüreceğiz." ifadelerini kullandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a 4-5 Şubat'ta yapacağı resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek
Zeytin Dalı Harekatı'ndaki 13. gününde 18 hedef daha imha edilirken, harekatın başladığı günden bu yana 790 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünü de PYD/PKK'dan kurtardı
TSK'nın Afrin'e yönelik harekatı sonucu sıkışan PYD/PKK-YPG çareyi DEAŞ üyelerinde arıyor
Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 20'si yakalandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörist Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katılmasıyla ilgili, "Rusya'nın bize verdiği listede bu teröristin ismi yoktu. Tepkimizi ortaya koyduk, Rusya'dan bu teröristin tutuklanmasını ve iadesini istedik. Rusya çalışmasını yapıyor" ifadelerini kullandı
Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişiye ulaştı
Üsküdar'da bir halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarptı, 3 kişi hayatını kaybetti
TSK tarafından, 29 Ocak'ta Irak'ın kuzeyindeki Asos/Kandil, Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine yönelik düzenlenen iki ayrı hava harekatında 49 terörist etkisiz hale getirildi
Konya merkezli 43 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün TSK'daki elemanlarına mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
İlk kez Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda, toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 proje değerlendirildi
Türkiye'nin kanalı TRT 1, düzenlenen törenle 50. yılını kutladı. Törende konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT'nin, Türkiye'nin son 50 yıllık hafızası ve canlı şahidi olduğunu belirtti
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör soruşturma kapsamında gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasına karar verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti.