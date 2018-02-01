Güncelleme: 12:28, 01 Şubat 2018 Perşembe

Antalya merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 20 gözaltı



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Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 20'si yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Ankara ve İzmir'de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliye yönelik operasyon yaptı. Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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