Güncelleme: 13:38, 01 Şubat 2018 Perşembe

Cumhurbaşkanı Erdoğan okuma yazma seferberliği başlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Cumhurbaşkanlığı Devlet Konukevi'nden video konferans aracılığıyla katıldı.

Anlı'nın öncülük yaptığı okuma yazma seferberliğini canlı yayında başlatan Erdoğan, Anlı'nın okuma yazma seferberliği konusundaki gayretlerini en başından beri yakından takip ettiğini belirtti. Erdoğan, "Böyle bir kampanya olur da bizim buna destek vermememiz düşünülebilir mi? Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımıza bu kampanyayla ilgili talimatları verdik. İmkanlarımızı da seferber ettik. Biz de bu seferberlikte varız diyoruz." dedi.

"BU KAMPANYAYA DESTEK VERİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Milletten destek beklediklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tür kampanyalarımızla eğitim öğretim konusundaki eksiklerimizi önemli ölçüde giderdiğimizi düşünüyorum. Geçmişte çok yüksek oranlarda olan okuma yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Aslında 2003 yılında eşimle birlikte Şanlıurfa'da başlattığımız 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasıyla bir adım atmıştık. Bu adım gerçekten meyvelerini verdi, veriyor."

Ekranda okuma yazma seferberliği konusundaki davete icabet eden vatandaşları görünce heyecanının arttığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin okuma yazma kampanyaları konusundaki hassasiyetini bildiklerini, bu kampanyaya da her türlü desteğin verileceğine inandığını söyledi.

"DİPLOMA TÖRENİNDE SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için Müge Anlı'ya teşekkür etti.

Anlı'nın "Hayalimde büyük diploma törenleri var ne dersiniz?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Memnuniyetle. Bu tür büyük organizasyonlarla diploma törenlerini birlikte icra etmemiz, sadece bizi değil, tüm milletimizi sevindirecektir. Özellikle de ülkemizde hala 2,5 milyonun üzerinde insanın okuma yazma bilmiyor olması, bu tür kampanyaların önemine işaret ediyor. Üstelik bu sayının kayda değer bir bölümü, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde bulunuyor. Okuma yazma kurslarıyla yılda ortalama 100 bin vatandaşımızın önünde yeni bir dünya açılıyor. Medya kuruluşlarımızın ve sizler gibi medya mensuplarımızın bu konuya gösterdikleri hassasiyet sayesinde bu sayıyı daha da artırabiliriz. Şubat sonu mart ayı başında ders başı yapacak olan yavrularımız ve tüm vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz. Fevkalade mani çıkmadığı takdirde, inşallah diploma töreninde şahsen veya burada olduğu gibi canlı bağlantıyla, sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyarız. Bu vesileyle bizleri ekranları başında takip eden tüm vatandaşlarımıza sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum."

"HEDEFİMİZ, VATANDAŞLARIMIZIN OKUMA YAZMA ÖĞRENEBİLMESİNİ SAĞLAMAK"

Emine Erdoğan ise bu seferberlikte yıllardır var olduklarının altını çizerek, "Ülkemizin bu derin yarasının tedavisine katkı sağlamak için bizzat başlattığımız ve başarıyla neticelendirdiğimiz kampanyalar bulunuyor." diye konuştu.

Sadece "Ana Kız Okuldayız" kampanyasında sertifika verilenlerin sayısının 1 milyon 832 bin olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Sizler gibi kıymetli arkadaşlarımızın yürüttükleri kampanyalara her türlü desteği verdik, veriyoruz. Hedefimiz, kadınıyla erkeğiyle tüm vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenebilmesini sağlamaktır. Size de böylesine önemli bir konuya hassasiyet gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.