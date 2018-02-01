Güncelleme: 13:57, 01 Şubat 2018 Perşembe

Zeytin Dalı'na karşı örgütler arasında kirli pazarlık

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik harekatı sonucu sıkışan PYD/PKK-YPG, DEAŞ üyelerinden medet umar hale geldi.

Tutuklu olan DEAŞ mensupları, TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri ile çatışmaları koşuluyla bulundukları cezaevlerinden salıverildi. Bu kapsamda yaklaşık 400 DEAŞ üyesi, özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine götürüldü.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PYD/PKK-YPG, Suriye'de artık etkisi kalmayan DEAŞ ile kirli pazarlıklar içine girdi.

400 DEAŞ ÜYESİ CİNDERES BÖLGESİNE GÖTÜRÜLDÜ

PYD/PKK-YPG, bazı DEAŞ üyelerini "cezadan kurtulacakları, vatandaşı oldukları ülke tarafından takip edilmeyecekleri ve isimlerinin terör listesinden çıkarılacağı" vaatleriyle kendi saflarına katılmaya ikna etti. Bunun üzerine tutuklu olan DEAŞ mensupları, "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında TSK desteğindeki ÖSO birlikleri ile çatışmaları koşuluyla bulundukları Afrin, Rakka ve Deyrizor'daki cezaevlerinden serbest bırakıldı. Yerel kaynaklar, söz konusu DEAŞ üyelerinin sayısının yaklaşık 400 civarında olduğunu belirtti.

Özellikle Afrin'in güneyindeki Cinderes bölgesine çok sayıda DEAŞ'lı getirildiği, bunların PYD/PKK-YPG üyeleriyle hareket ederek TSK unsurları ve sivil insanları hedef alarak terör eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlık halinde oldukları öğrenildi.

Ayrıca örgüt üyeleri Suriye'nin diğer bölgelerinden Afrin'e, silah, araç ve terörist kaydırarak bölgeyi takviye etmeye çalıştığı, zorla çocukları ailelerinden kopararak silah altına almaya devam ettiği ve terörist sayısını artırma gayreti içinde bulunduğu belirtildi.