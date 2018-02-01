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20:58, 01 Şubat 2018 Perşembe
Hac
Güncelleme: 14:18, 01 Şubat 2018 Perşembe

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2018 Hac kuraları çekildi
2018 Hac kuraları çekildi

Hacı adaylarının heyecanlı bekleyiş içerisinde olduğu 2018 diyanet hac kura sonuçları çekildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hacca bu yıl gitmeye hak kazanacakların belirleneceği kuralar çekildi. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran toplam 2 milyon 120 bin 967 hacı adayının katıldığı kuranın sonuçları saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinden yayımlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimi, Kur'an tilaveti okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, hac kurasının çekildiği salonda her yıl büyük bir coşku, farklı bir heyecan ve tatlı bir hüznün yaşandığını, bu duyguların ülkenin tüm il ve ilçelerine dalga dalga yayıldığını söyledi.

Erbaş, bu yılki hac kontenjanının 80 bin kişi olduğunu belirterek, "Şu anda ülkemizde 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapmak için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor." dedi.

"İMKANLARIN ARTMASI DURUMUNDA..."

Katsayılı kura sistemine göre hacı adaylarının belirlendiğini, Suudi Arabistan'ın imkanları artırması durumunda daha fazla vatandaşın hacca gitmesini sağlayacaklarını dile getiren Erbaş, şunları söyledi:

"Bu kutsal yolculuğa katılma imkanına kavuşunca, kalbi coşan kardeşimizin sevinci ve heyecanı Allah katında ne kadar değerli ise bu imkana, bu yıl kavuşamadığı için üzülen ve hüzünlenen kardeşimizin hüznü de Allah indinde o kadar değerli ve kıymetlidir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım."

SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANACAK

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de katılımıyla kura çekildi. Ankara'dan başlayan kura çekimi daha sonra illerin plaka sırasına göre devam etti.

Kuralar, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları il bazında "oda tercihli ve otel" konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekildi. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan kurada, Diyanet ve acenta ayrımını da gidilmedi.

Kura sonuçları, saat 21.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/kurasonuc/" internet sitesinden yayımlanacak.

Hac için kesin kayıtlar 5-16 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıtta bulunmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta, dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta yola çıkacağı kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

 



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