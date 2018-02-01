Güncelleme: 14:56, 01 Şubat 2018 Perşembe

Türkmenler arasında Türkçe yaygınlaşıyor



Foto: Arşiv

Türk televizyon kanallarının büyük ilgi gördüğü Türkmenistan'da, halkın Türkçeye karşı olan ilgisi artıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi "Azatlyk" radyosu Türkmen servisinin haberine göre, Türkmenler arasında Türkçenin gittikçe yaygınlaştığı bildirildi . Haberde, bu duruma Türkmenistan'da Türk televizyon kanallarının başta gençler olmak üzere Türkmenler arasında popüler olmasının neden olduğu belirtildi. Radyoya konuşan bir Türkmenistan vatandaşı "Türk kültürü, Türk televizyon kanallarını izleyen Türkmen gençlerin zihninde yer etmiş durumda. Bu gençler artık evlerinde ve okullarında Türkçe konuşmayı seviyorlar.” dedi. Haberde, özellikle Lebap, Mary ve Ahal illeri sakinleri aralarında Türkçenin daha fazla yaygınlaştığı ifade edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.