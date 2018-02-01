Kusra beldesi sakinlerinin 'hayatta kalma' mücadelesi

Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus'a bağlı Kusra beldesi sakinleri, Yahudi işgalcilerin kendileri ve mülklerine her an saldıracağı endişesini taşırken, devamlı teyakkuz halinde olduklarını belirtiyor.
Yahudi işgal birimleriyle çepeçevre kuşatılmış Kusra beldesi sakinleri, son yıllarda birçok saldırıya maruz kaldı. İşgalcilerin bu saldırıları kimi zaman can kaybıyla sonuçlanırken kimi zaman da Filistinlilere ait tarım ürünleri, araçlar, ev ya da camilerin kundaklanması şeklinde gerçekleşiyor.
Beldeye yakın bir tepede konuşlanmış bir grup İsrail askeri de beldeyi ve oradaki tarım arazilerini sürekli gözetim altında tutuyor. Filistinliler, söz konusu saldırılarda işgalcilerin, askerler tarafından korunduğunu ifade ediyor.
Kusra Belediye Başkanı Muhammed Avd, yaptığı açıklamada, beldenin sistemli şekilde Yahudi işgalcilerin saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Beldeyi çevreleyen Yahudi işgal birimlerinin lehine tarım arazilerini ele geçirme çabasıyla saldırılar düzenleniyor." dedi.
İşgalcilerin silah taşımasının bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ifade eden Avd, İsrail hükümetini işgacileri şahsi ve adli olarak korumakla itham etti.
Avd, geçen senenin sonlarında bir Filistinlinin, Yahudi işgalcinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Filistinlinin canına kasteden işgalci ne gözaltına alındı ne de evi yıkıldı. Buna karşın, bir İsrailliyi öldüren Filistinliler, uzun yıllar süren gözaltılar ve evinin yıkılmasıyla cezalandırılıyor." diye konuştu.
Filistinlilerin; işgalcilerin saldırıları karşısında korunmak için kendilerince tedbir aldıklarına işaret eden Avd, "Gece bekçisi komiteleri kuruldu. Bölge sakinleri sırayla Yahudi işgalcilerden kaynaklanacak herhangi bir saldırıyı püskürtmek için nöbet tutuyor." ifadesini kullandı.
Belediye Başkanı Avd, belde sakinlerinin tarım arazilerini aşamalı olarak kaybettiğini ifade ederek, "Kusralılar, toplam 9 bin dönüm olan tarım arazilerinden 4 binini, el konulması ya da ulaşımının engellenmesi gibi yollarla kaybetti." diye konuştu.
Beldenin son yıllarda Yahudi yerleşimcilerin yüzden fazla saldırısına maruz kaldığını aktaran Avd, Filistinlilerin, çiftliklerinin, tarım arazilerinin, araçlarının, camilerinin kundaklandığını, bölge sakinlerine saldırıldığını aktardı.
Belde sakinlerinden çiftçi Abdulmecid Hasan (67), çiftlik, konut ve mülklere yapılan saldırılardan şikayet ederek, "Çok defalar, zeytin ağaçları söküldü ya da kırıldı, konut ve araçlara saldırıldı. Filistinli bir genç, İsrail askerleri ve Yahudi işgalcilerin kurşunuyla şehit oldu." dedi.
Topraklarının çoğunun "çalındığını" söyleyen Filistinli Hasan, geri kalanlar mülk sahiplerini de yerlerinden kovmaya çalıştıklarını aktardı.
Hasan, belde yakınlarındaki Migdalim Mülteci Kampı'na işaret ederek, "Ailemin, Migdalim Yahudi işgal birimi yakınlarında 20 dönüm arazisi var. Ancak bölgeye girişimize izin verilmiyor, araziler el konulma tehdidi altında." ifadesini kullandı.
Zeytin ağaçlarının yanı sıra küçük ve büyük baş hayvan yetiştirdiğini belirten Hasan, şunları söyledi:
"Bizi topraklarımızdan çıkarmak istiyorlar ancak bu imkansız. Topraklarımızı ele geçirmeye çalışan Yahudi işgalcilere karşı tek silahımız tarım."
Muhammed Ebu Ride ise beldesinde istikrarın sağlanamadığından şikayet ederek, "Çiftçiler ve mülklerine, her gün saldırılıyor. Senelerdir Yahudi işgalcilerin saldırılarına maruz kalıyoruz. Gündüz, çiftçileri yerlerinden sürüyorlar, geceleri de mülklerine ve konutlarına saldırıyorlar." dedi.
Ebu Ride, İsrail askerlerinin Yahudi işgalcilere koruma sağladığını da sözlerine ekledi.
Verimli topraklara sahip, yaklaşık 7 bin nüfuslu Kusra beldesinde memurluk ve ticaretin yanı sıra tarım ve hayvancılık başlıca geçim kapısı olarak biliniyor. Kusra beldesi, coğrafi açıdan 5 Yahudi işgal birimiyle çepeçevre sarılmış durumda.
Yemen'de yönetim karşıtı Husiler tarafından yaklaşık üç yıl önce işgal edilen başkent Sana'yı geri almaya çalışan meşru hükümet, şimdi de geçici başkent Aden'in kontrolünü kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldı
Kerkük'te DEAŞ'ın hedefi son olarak, Sünni Haşdi Aşairi Gücü Komutanı Enver el-Ubeydi oldu. Örgüt tarafından öldürülen Ubeydi'nin cenaze töreninde konuşan eski Kerkük milletvekili Yasin el-Ubeydi, ''Kerkük'ün güneyi hala DEAŞ'ın tehdidi altında." dedi.
İsrail, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısının onaylanmasını, "çok tehlikeli bir gelişme" olarak değerlendirdi
Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib'e düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
Nablus'un Kusra beldesi sakinleri, Yahudi işgalciler tarafından her an düzenlenebilecek bir saldırının endişesiyle yaşıyor.
Türk televizyon kanallarının büyük ilgi gördüğü Türkmenistan'da, halkın Türkçeye karşı olan ilgisi artıyor
Filistinli siyasi analistler, ABD yönetiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi terör listesine almakla, İsrail'in uyguladığı ablukayı tamamlayarak Gazze'yi boğmayı hedeflediğini söyledi
ABD Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı Kremlin Raporu'nda yer alan iş adamları ile Forbes'un "Rusya'nın en zengin 200 iş adamı" listesi arasındaki büyük benzerlik, özellikle sosyal medyada çok sayıda eleştiri alıp alay konusu edildi
Esad rejimi Doğu Guta'nın Duma ilçesine klor gazı yüklü roket saldırısı düzenledi
1995 yazından bu yana, Özbekistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan General Rüstem İnoyatov görevinden alındı
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik katliamın boyutlarını gözler önüne seren 5 yeni toplu mezar tespit edildi
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "Geçici Koruma Statüsü" altında ülkede yaşayan 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak 31 Mart'tan itibaren aynı statüde yeni başvuru almayacağını duyurdu
KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Barış Gücü Misyonunun görev süresinin uzatılması sürecinde Rum kesiminin onayı alınırken, Türk tarafı ile istişare dahi edilmemesi Kıbrıs Türk tarafı açısından kabul edilemez." denildi.
Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki insani durumun hızla kötüleştiğini ve birkaç ay içinde bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Hollanda'da PYD/PKK yandaşlarının, Utrecht tren istasyonunu işgal ettikleri bildirildi
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindiğini belirtti