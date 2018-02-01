Güncelleme: 15:19, 01 Şubat 2018 Perşembe

Kusra beldesi sakinlerinin 'hayatta kalma' mücadelesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus'a bağlı Kusra beldesi sakinleri, Yahudi işgalcilerin kendileri ve mülklerine her an saldıracağı endişesini taşırken, devamlı teyakkuz halinde olduklarını belirtiyor.

Yahudi işgal birimleriyle çepeçevre kuşatılmış Kusra beldesi sakinleri, son yıllarda birçok saldırıya maruz kaldı. İşgalcilerin bu saldırıları kimi zaman can kaybıyla sonuçlanırken kimi zaman da Filistinlilere ait tarım ürünleri, araçlar, ev ya da camilerin kundaklanması şeklinde gerçekleşiyor.

Beldeye yakın bir tepede konuşlanmış bir grup İsrail askeri de beldeyi ve oradaki tarım arazilerini sürekli gözetim altında tutuyor. Filistinliler, söz konusu saldırılarda işgalcilerin, askerler tarafından korunduğunu ifade ediyor.

Kusra Belediye Başkanı Muhammed Avd, yaptığı açıklamada, beldenin sistemli şekilde Yahudi işgalcilerin saldırısına maruz kaldığını belirterek, "Beldeyi çevreleyen Yahudi işgal birimlerinin lehine tarım arazilerini ele geçirme çabasıyla saldırılar düzenleniyor." dedi.

İşgalcilerin silah taşımasının bölgedeki gerginliği tırmandırdığını ifade eden Avd, İsrail hükümetini işgacileri şahsi ve adli olarak korumakla itham etti.

SALDIRILARDA BİR FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Avd, geçen senenin sonlarında bir Filistinlinin, Yahudi işgalcinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Filistinlinin canına kasteden işgalci ne gözaltına alındı ne de evi yıkıldı. Buna karşın, bir İsrailliyi öldüren Filistinliler, uzun yıllar süren gözaltılar ve evinin yıkılmasıyla cezalandırılıyor." diye konuştu.

Filistinlilerin; işgalcilerin saldırıları karşısında korunmak için kendilerince tedbir aldıklarına işaret eden Avd, "Gece bekçisi komiteleri kuruldu. Bölge sakinleri sırayla Yahudi işgalcilerden kaynaklanacak herhangi bir saldırıyı püskürtmek için nöbet tutuyor." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Avd, belde sakinlerinin tarım arazilerini aşamalı olarak kaybettiğini ifade ederek, "Kusralılar, toplam 9 bin dönüm olan tarım arazilerinden 4 binini, el konulması ya da ulaşımının engellenmesi gibi yollarla kaybetti." diye konuştu.

Beldenin son yıllarda Yahudi yerleşimcilerin yüzden fazla saldırısına maruz kaldığını aktaran Avd, Filistinlilerin, çiftliklerinin, tarım arazilerinin, araçlarının, camilerinin kundaklandığını, bölge sakinlerine saldırıldığını aktardı.

"TEK SİLAHIMIZ TARIM"

Belde sakinlerinden çiftçi Abdulmecid Hasan (67), çiftlik, konut ve mülklere yapılan saldırılardan şikayet ederek, "Çok defalar, zeytin ağaçları söküldü ya da kırıldı, konut ve araçlara saldırıldı. Filistinli bir genç, İsrail askerleri ve Yahudi işgalcilerin kurşunuyla şehit oldu." dedi.

Topraklarının çoğunun "çalındığını" söyleyen Filistinli Hasan, geri kalanlar mülk sahiplerini de yerlerinden kovmaya çalıştıklarını aktardı.

Hasan, belde yakınlarındaki Migdalim Mülteci Kampı'na işaret ederek, "Ailemin, Migdalim Yahudi işgal birimi yakınlarında 20 dönüm arazisi var. Ancak bölgeye girişimize izin verilmiyor, araziler el konulma tehdidi altında." ifadesini kullandı.

Zeytin ağaçlarının yanı sıra küçük ve büyük baş hayvan yetiştirdiğini belirten Hasan, şunları söyledi:

"Bizi topraklarımızdan çıkarmak istiyorlar ancak bu imkansız. Topraklarımızı ele geçirmeye çalışan Yahudi işgalcilere karşı tek silahımız tarım."

"İSRAİL ASKERLERİ İŞGALCİLERİ KORUYOR"

Muhammed Ebu Ride ise beldesinde istikrarın sağlanamadığından şikayet ederek, "Çiftçiler ve mülklerine, her gün saldırılıyor. Senelerdir Yahudi işgalcilerin saldırılarına maruz kalıyoruz. Gündüz, çiftçileri yerlerinden sürüyorlar, geceleri de mülklerine ve konutlarına saldırıyorlar." dedi.

Ebu Ride, İsrail askerlerinin Yahudi işgalcilere koruma sağladığını da sözlerine ekledi.

Verimli topraklara sahip, yaklaşık 7 bin nüfuslu Kusra beldesinde memurluk ve ticaretin yanı sıra tarım ve hayvancılık başlıca geçim kapısı olarak biliniyor. Kusra beldesi, coğrafi açıdan 5 Yahudi işgal birimiyle çepeçevre sarılmış durumda.