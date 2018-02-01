13. günündeki Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha kurtarıldı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ' yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının kaydedildiği açıklamada, sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.
Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 18 hedefin imha edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."
Bölgeden gelen son haberlere göre, TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Bülbül beldesinin kuzeyinde yer alan Ali Kar köyünü PYD/PKK'lılardan arındırdı.
Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınırındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat PYD/PKK’dan alınmış oldu.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.
Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik karadan Fırtına obüsleriyle atış yapılıyor.
Dağın güney yamacında yapılan atışlar nedeniyle dumanlar Kilis çevresinden görülmezken sesler ise çok net duyuldu.
Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana, askeri araç gereç ve personelle takviye edildi.
Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan örgüt üyelerine ait birçok mevzi, TSK'ye ait topçu birliklerince vuruluyor.
Bu arada, sınır birliklerine askeri sevkiyatlar da sürüyor.
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Zeytin Dalı Harekatı'ndaki 13. gününde 18 hedef daha imha edilirken, harekatın başladığı günden bu yana 790 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Ali Kar köyünü de PYD/PKK'dan kurtardı
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