Güncelleme: 15:38, 01 Şubat 2018 Perşembe

13. günündeki Zeytin Dalı Harekatı'nda bir köy daha kurtarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ' yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve onlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığının kaydedildiği açıklamada, sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği ifade edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 790 OLDU

Hava Kuvvetlerince gerçekleştirilen harekatla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 18 hedefin imha edildiğinin bildirildiği açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 78 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 790 oldu. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

ALİ KAR KÖYÜ PYD/PKK'LILARDAN ARINDIRILDI

Bölgeden gelen son haberlere göre, TSK ve ÖSO unsurları, Afrin'in Bülbül beldesinin kuzeyinde yer alan Ali Kar köyünü PYD/PKK'lılardan arındırdı.

Ali Kar köyünün alınması ile daha önce ele geçirilen Suriye-Türkiye sınırındaki Şenkal köyü ve çevresi ile Zehran bölgesi birbirine bağlanarak, Bülbül belde merkezinin kuzeyinde geniş bir hat PYD/PKK’dan alınmış oldu.

27 NOKTA TEMİZLENDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın 13. gününde Afrin'in beş beldesinde 20'si köy, biri köy altı yerleşim ve 7'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 27 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri harekatta, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa ve Bak Ubasi köyleri, Kurni Dağı ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.

DARMIK DAĞI'NIN ÇEVRESİ FIRTINA OBÜSLERİYLE VURULUYOR

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik karadan Fırtına obüsleriyle atış yapılıyor.

Dağın güney yamacında yapılan atışlar nedeniyle dumanlar Kilis çevresinden görülmezken sesler ise çok net duyuldu.

Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana, askeri araç gereç ve personelle takviye edildi.

HASSA VE KIRIKHAN İLÇELERİ KARŞISINDAKİ TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan örgüt üyelerine ait birçok mevzi, TSK'ye ait topçu birliklerince vuruluyor.

Bu arada, sınır birliklerine askeri sevkiyatlar da sürüyor.