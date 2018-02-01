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Dış Politika
Güncelleme: 16:18, 01 Şubat 2018 Perşembe

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ve İtalya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ve İtalya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a 4-5 Şubat'ta yapacağı resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, 59 yıl aradan sonra Türkiye'den Vatikan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ikinci ziyaret olma özelliğini taşıyor. 

İTALYA CUMHURBAŞKANI MATTARELLA'YLA BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan ziyaretinin ardından Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla çalışma yemeğinde bir araya gelecek ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni'yi kabul edecek.

Türkiye ile İtalya arasında siyasi, ekonomik, savunma sanayi alanlarında ikili işbirliği konularının ele alınacağı söz konusu görüşmelerde Suriye, Irak ve Libya'daki son gelişmeler, Kudüs, terörle ve düzensiz göçle mücadele konularında iş birliği, Türkiye-AB ilişkileri gibi her iki ülkenin ortak gündeminde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Açıklamada, İtalya ziyaretine ilişkin, "İkili ilişkilerimizin mükemmel düzeyde sürdüğü, stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya, ülkemizin önde gelen ekonomik ortaklarından da biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Roma ziyareti sırasında, önde gelen İtalyan firmalarının yöneticilerini de kabul etmesi öngörülmektedir." ifadeleri de kullanıldı.



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