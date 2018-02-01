Güncelleme: 16:37, 01 Şubat 2018 Perşembe

Polonya ile İsrail arasında 'Nazi' yasa tasarısı gerginliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail, Polonya'nın "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısını onaylamasını, "çok tehlikeli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Emmanuel Nahshon yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı’nda planlı ve sistematik şekilde Yahudilerin öldürülmesinde Polonyalıların rolü olduğu iddiasını yasaklayan yasa tasarısının Polonya Senatosunda kabul edilmesine şiddetle karşı olduğunu belirtti.

"Tarihi gerçekleri yalanlayan her türlü girişimin, çok tehlikeli olduğunu" vurgulayan Nahshon, "Gerçekleri değiştirebilecek kanun yoktur." ifadesini kullandı.

Yahudilerin öldürülmesinde Polonyalıların rolü olduğu iddiasını yasaklayan yasa tasarısı, cuma günü parlamentonun alt kanadından geçtikten sonra bugün, üst kanadı senatoda da 23'e karşı 57 oyla kabul edilmişti.

Polonya, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi rejimi tarafından işgal edilmiş ve ülkede Polonyalı Yahudiler dahil milyonlarca kişi öldürülmüştü. Nazi işgali sonrası Polonya’da başta Auschwitz olmak üzere birçok "ölüm kampı" kurulmuştu.

Polonya’daki Nazi ölüm kamplarının "Polonya ölüm kampı" şeklinde nitelendirilmesini de yasaklayan tasarı, bu gibi ithamlarda bulunan kişilere ise 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın onayını alması gerekiyor.