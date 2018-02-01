''Kerkük'ün güneyi hala DEAŞ tehdidi altında"

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi ve çevresinde gizlenen DEAŞ'ın hücre yapılanmaları tarafından Sünni güçlerin hedef alınması, benzer saldırıların artması endişesini de beraberinde getirdi.
DEAŞ'ın hedefi son olarak, Sünni Haşdi Aşairi Gücü Komutanı Enver el-Ubeydi oldu. Örgüt tarafından öldürülen Ubeydi'nin cenaze töreninde konuşan eski Kerkük milletvekili Yasin el-Ubeydi, ''Kerkük'ün güneyi hala DEAŞ örgütünün tehdidi altında." dedi.
Bölgede güvenlik durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirten Ubeydi, şunları söyledi:
''Bölgeye takviye askeri gücün sevk edilmesi gerekiyor. Kısa bir süre önce başlatılan operasyon yetersiz kaldı. DEAŞ terör örgütü kalıntılarına yönelik operasyonların daha geniş kapsamlı olması gerekiyor.''
Bu suikastlarla bölgedeki Arapların hedef alındığını belirten Kerkük Arap Topluluğu Başkanı İsmail el-Hadidi de ''Kerkük'ün güneyindeki Arap şahsiyetlere yönelik suikastlar artmaya başladı. Bu saldırıların bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor.'' diye konuştu.
Hadidi, söz konusu saldırıların bölgeden daha önce göç eden ailelerin evlerine geri dönmelerini de etkilediğine dikkati çekerek, ''Öldürme olaylarının artmasından endişeliyiz. Bölge halkının güvenli bir ortama ihtiyacı var.'' ifadelerini kullandı.
Sünni Haşdi Aşairi Gücü Komutanı Enver el-Ubeydi, Havice'de dün uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti
Yemen'de yönetim karşıtı Husiler tarafından yaklaşık üç yıl önce işgal edilen başkent Sana'yı geri almaya çalışan meşru hükümet, şimdi de geçici başkent Aden'in kontrolünü kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldı
Kerkük'te DEAŞ'ın hedefi son olarak, Sünni Haşdi Aşairi Gücü Komutanı Enver el-Ubeydi oldu. Örgüt tarafından öldürülen Ubeydi'nin cenaze töreninde konuşan eski Kerkük milletvekili Yasin el-Ubeydi, ''Kerkük'ün güneyi hala DEAŞ'ın tehdidi altında." dedi.
İsrail, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısının onaylanmasını, "çok tehlikeli bir gelişme" olarak değerlendirdi
Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib'e düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
Nablus'un Kusra beldesi sakinleri, Yahudi işgalciler tarafından her an düzenlenebilecek bir saldırının endişesiyle yaşıyor.
Türk televizyon kanallarının büyük ilgi gördüğü Türkmenistan'da, halkın Türkçeye karşı olan ilgisi artıyor
Filistinli siyasi analistler, ABD yönetiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi terör listesine almakla, İsrail'in uyguladığı ablukayı tamamlayarak Gazze'yi boğmayı hedeflediğini söyledi
ABD Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı Kremlin Raporu'nda yer alan iş adamları ile Forbes'un "Rusya'nın en zengin 200 iş adamı" listesi arasındaki büyük benzerlik, özellikle sosyal medyada çok sayıda eleştiri alıp alay konusu edildi
Esad rejimi Doğu Guta'nın Duma ilçesine klor gazı yüklü roket saldırısı düzenledi
1995 yazından bu yana, Özbekistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan General Rüstem İnoyatov görevinden alındı
Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik katliamın boyutlarını gözler önüne seren 5 yeni toplu mezar tespit edildi
ABD İç Güvenlik Bakanlığı, "Geçici Koruma Statüsü" altında ülkede yaşayan 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak 31 Mart'tan itibaren aynı statüde yeni başvuru almayacağını duyurdu
KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "BM Barış Gücü Misyonunun görev süresinin uzatılması sürecinde Rum kesiminin onayı alınırken, Türk tarafı ile istişare dahi edilmemesi Kıbrıs Türk tarafı açısından kabul edilemez." denildi.
Filistin'deki Mizan İnsan Hakları Merkezi, Gazze'deki insani durumun hızla kötüleştiğini ve birkaç ay içinde bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Hollanda'da PYD/PKK yandaşlarının, Utrecht tren istasyonunu işgal ettikleri bildirildi
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasında son aşamaya gelindiğini belirtti