Güncelleme: 17:38, 01 Şubat 2018 Perşembe

''Kerkük'ün güneyi hala DEAŞ tehdidi altında"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Havice ilçesi ve çevresinde gizlenen DEAŞ'ın hücre yapılanmaları tarafından Sünni güçlerin hedef alınması, benzer saldırıların artması endişesini de beraberinde getirdi.

DEAŞ'ın hedefi son olarak, Sünni Haşdi Aşairi Gücü Komutanı Enver el-Ubeydi oldu. Örgüt tarafından öldürülen Ubeydi'nin cenaze töreninde konuşan eski Kerkük milletvekili Yasin el-Ubeydi, ''Kerkük'ün güneyi hala DEAŞ örgütünün tehdidi altında." dedi.

Bölgede güvenlik durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirten Ubeydi, şunları söyledi:

''Bölgeye takviye askeri gücün sevk edilmesi gerekiyor. Kısa bir süre önce başlatılan operasyon yetersiz kaldı. DEAŞ terör örgütü kalıntılarına yönelik operasyonların daha geniş kapsamlı olması gerekiyor.''

Bu suikastlarla bölgedeki Arapların hedef alındığını belirten Kerkük Arap Topluluğu Başkanı İsmail el-Hadidi de ''Kerkük'ün güneyindeki Arap şahsiyetlere yönelik suikastlar artmaya başladı. Bu saldırıların bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor.'' diye konuştu.

Hadidi, söz konusu saldırıların bölgeden daha önce göç eden ailelerin evlerine geri dönmelerini de etkilediğine dikkati çekerek, ''Öldürme olaylarının artmasından endişeliyiz. Bölge halkının güvenli bir ortama ihtiyacı var.'' ifadelerini kullandı.

Sünni Haşdi Aşairi Gücü Komutanı Enver el-Ubeydi, Havice'de dün uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti