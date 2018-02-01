Güncelleme: 17:19, 01 Şubat 2018 Perşembe

Avrasya Tüneli zammına yeni düzenleme





Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uyguladığımız KDV'yi yüzde 8'e düşüreceğiz." ifadelerini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Avrasya Tüneli geçişlerinde yüzde 18 olarak uyguladığımız KDV'yi yüzde 8'e düşüreceğiz." dedi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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