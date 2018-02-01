Güncelleme: 17:57, 01 Şubat 2018 Perşembe

Şemdinli ve Çukurca'daki terör saldırılarında 3 asker şehit



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Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki askeri üs bölgesi ile Çukurca'daki Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lılarca sınırın Irak tarafından düzenlenen iki ayrı saldırıda 3 asker şehit oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lılarca üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Güven Dağı'nda bulunan askeri üs bölgesine PKK'lılar tarafından sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede operasyon sürüyor. İKİNCİ SALDIRI HABERİ ŞEMDİNLİ'DEN Çukurca'dan sonra bir hain saldırı haberi de Şemdinli'den geldi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesine düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.





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