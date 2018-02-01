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Eğitim
Güncelleme: 19:34, 01 Şubat 2018 Perşembe

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TİKA’dan Arnavutluk’a eğitim desteği
TİKA’dan Arnavutluk’a eğitim desteği

TİKA, Arnavutluk’un orta kesimlerinde bulunan Elbasan kentine bağlı Belsh kasabasındaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanım projesini tamamladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Arnavutluk’un orta kesimlerinde bulunan Elbasankentine bağlı Belsh kasabasındaki Belsh anaokulunun restorasyon ve donanım projesini tamamladı.

TİKA, 3 ila 6 yaş yaklaşık 90 çocuğun eğitim gördüğü anaokulun restorasyonunu gerçekleştirirken, çevre düzenlemesi ve ısıtma sisteminde çalışmalar gerçekleştirdi. TİKA, anaokuluna mobilya donanımı da sağladı.

Restorasyon nedeniyle okulda düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok, Belsh Belediye Başkanı Arif Tafani, milletvekilleri, aile ve yerel yönetim temsilcileri ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın projelerini ülkedeki her şehre yayacaklarını söyledi.

Arnavut kardeşleri ile yüzyıllardan beri omuz omuza, el ele beraber yürüdüklerini ifade eden Yörük, şöyle devam etti:

"Birlikte yürümeye de devam edeceğiz. Bu birlikte yürüyüşün somut simgesi olarak bugün burada, sizin güzel kasabanızdayız. Biz Arnavutluk’taki tüm kardeşlerimizi bizim coğrafi sınırımız olmasa bile gönlümüzdeki komşularımız, gönlümüzdeki kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Biz yeni temeller atmıyoruz, biz aslında var olan temellerimizi toprağın çok çok daha derinliklerine indiriyoruz. Sizlerin çocukları bizlerin de çocuklarıdır. Bizim inancımız odur ki destekleyen el, eleştiren dilden daha güçlüdür."

Belsh Belediye Başkanı Tafani de, Arnavutluk'taki Türk kurum temsilcilerinin açılışta bulunmalarının ayrı bir önemi olduğunu kaydetti.

Anaokulun restorasyonunu belediyedeki en önemli yatırımlar arasında gösteren Tafani, "Bu yatırım sayesinde mevcut kreş tamamen dönüşerek asil bir görüntüye kavuştu. Desteklerinden dolayı TİKA ile büyük ve dost Türk halkına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bu çalışma nedeniyle hayran kaldım. TİKA'nın bu yatırımı sayesinde kreşteki çocuklar mükemmel imkanları olan bir ortam sahip olacak." dedi.

Elbasan Milletvekili Musa Ulqini ise Belsh'in çok fazla yatırıma ihtiyacı olduğunu ifade ederek, TİKA'nın bu yatırımını "mükemmel" şeklinde nitelendirdi.



İlgili Konular TİKA Arnavutluk
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