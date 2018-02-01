Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nda harita önerisini geri çekti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Crans Montana kentinde geçen yıl temmuz ayında yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerde "Rum tarafının tüm önerilerini geri çektiğini" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Ocak 2017'de Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Türk tarafının Birleşmiş Mitlerler (BM) kasasında kilit altında tutulan harita önerisinin iadesini talep ettiğini anımsattı.
Bunun üzerine BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Müzakereler Koordinatörü Sergiy İllarianov'un Cenevre’de bulunan haritayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teslim ettiğini belirten Sözcü Burcu, "Şu anda masada herhangi bir toprak önerisi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.
Burcu, harita önerisinin geri çekilmesinin "tüm konularda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz ilkesi" doğrultusunda atılan bir adım olduğunu bildirdi.
Cenevre'deki müzakerelerin son günü olan 11 Ocak 2017'de taraflar haritalarını sunmuş ve haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlenmişti.
Cumhurbaşkanı Akıncı da Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.
ABD yönetimi, Esad rejiminin yeni kimyasal silahlar üretiyor olabileceği ve bu durumda Trump yönetiminin askeri seçenekleri göz ardı etmeyeceği uyarısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor." dedi.
İsrail, ailesi Batı Şeria'da yaşayan 14 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu Gazze'ye sürgün etti
ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenize, PYD/PKK’nın Afrin’den Kilis’e roket saldırısına ilişkin bir soruya, “Türkiye’ye yönelik her saldırıyı kınıyoruz” cevabını verdi
Velika Kladusa şehrinde çok sayıda kadının katılımıyla yürüyüş düzenlendi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekti.
Yemen'de yönetim karşıtı Husiler tarafından yaklaşık üç yıl önce işgal edilen başkent Sana'yı geri almaya çalışan meşru hükümet, şimdi de geçici başkent Aden'in kontrolünü kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kaldı
Kerkük'te DEAŞ'ın hedefi son olarak, Sünni Haşdi Aşairi Gücü Komutanı Enver el-Ubeydi oldu. Örgüt tarafından öldürülen Ubeydi'nin cenaze töreninde konuşan eski Kerkük milletvekili Yasin el-Ubeydi, ''Kerkük'ün güneyi hala DEAŞ'ın tehdidi altında." dedi.
İsrail, "Yahudi soykırımında Polonyalıların Nazilerle suç ortaklığı yaptığı suçlamasını yasaklayan" yasa tasarısının onaylanmasını, "çok tehlikeli bir gelişme" olarak değerlendirdi
Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib'e düzenlenen hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti
Nablus'un Kusra beldesi sakinleri, Yahudi işgalciler tarafından her an düzenlenebilecek bir saldırının endişesiyle yaşıyor.
Türk televizyon kanallarının büyük ilgi gördüğü Türkmenistan'da, halkın Türkçeye karşı olan ilgisi artıyor
Filistinli siyasi analistler, ABD yönetiminin Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi terör listesine almakla, İsrail'in uyguladığı ablukayı tamamlayarak Gazze'yi boğmayı hedeflediğini söyledi
ABD Hazine Bakanlığı'nın hazırladığı Kremlin Raporu'nda yer alan iş adamları ile Forbes'un "Rusya'nın en zengin 200 iş adamı" listesi arasındaki büyük benzerlik, özellikle sosyal medyada çok sayıda eleştiri alıp alay konusu edildi
Esad rejimi Doğu Guta'nın Duma ilçesine klor gazı yüklü roket saldırısı düzenledi
1995 yazından bu yana, Özbekistan İstihbarat Teşkilatı Başkanı olan General Rüstem İnoyatov görevinden alındı