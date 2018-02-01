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09:00, 02 Şubat 2018 Cuma
Kıbrıs
Güncelleme: 21:33, 01 Şubat 2018 Perşembe

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Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nda harita önerisini geri çekti
Akıncı, Kıbrıs Konferansı'nda harita önerisini geri çekti

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafına sunduğu harita önerisini geri çekti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsviçre'nin Crans Montana kentinde geçen yıl temmuz ayında yapılan ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerde "Rum tarafının tüm önerilerini geri çektiğini" açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da Ocak 2017'de Cenevre kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı'nda Türk tarafının Birleşmiş Mitlerler (BM) kasasında kilit altında tutulan harita önerisinin iadesini talep ettiğini anımsattı.

Bunun üzerine BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Müzakereler Koordinatörü Sergiy İllarianov'un Cenevre’de bulunan haritayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teslim ettiğini belirten Sözcü Burcu, "Şu anda masada herhangi bir toprak önerisi bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Burcu, harita önerisinin geri çekilmesinin "tüm konularda anlaşılmadan hiçbir konuda anlaşılmış sayılmaz ilkesi" doğrultusunda atılan bir adım olduğunu bildirdi.

Cenevre'deki müzakerelerin son günü olan 11 Ocak 2017'de taraflar haritalarını sunmuş ve haritalar, iki tarafın harita uzmanlarının kontrollerinin ardından BM'nin çelik kasasına alınarak kilitlenmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı da Rum tarafının sunduğu haritanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bunu kabul edecek bir tek Kıbrıslı Türk de çıkmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim-Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler  " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.



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