20:31, 01 Şubat 2018 Perşembe

Ankara'da doğalgaz patlaması





Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Çukurambar'daki vergi dairesinin alt katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldiği bildirildi.

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