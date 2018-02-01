İşgal güçlerinden 14 yaşındaki Filistinli kız çocuğuna 'sürgün'

İsrail'in ailesi Batı Şeria'da yaşayan 14 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu Gazze'ye gönderdiği bildirildi.
İsrail'deki Hamoked İnsan Hakları Örgütü'nde görevli avukat Abir Cubran, yaptığı açıklamada, ailesiyle Batı Şeria'daki Er-Ram beldesinde yaşayan 14 yaşındaki Filistinli Gade Rami Fevi'nin "Kudüs'e girme izni bulunmadığı" gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi.
Söz konusu kız çocuğunun davasıyla ilgilenen Cubran, Gade'nin gözaltına alındıktan üç gün sonra 23 Ocak'ta ailesine bilgi verilmeksizin Erez Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye gönderildiğini ve Batı Şeria'ya geri dönmesine izin verilmediğini anlattı.
Filistinli kızın İsrail Hapishaneler İdaresi tarafından "keyfi" bir şekilde Gazze'ye gönderildiğini ifade eden Cubran, gözaltına alınmasından üç gün sonra Gade'nin yaşadığı belde yakınlarındaki Kalendiya geçiş noktasında serbest bırakılacağının söylendiğini ancak çocuğun kendisini Erez Sınır Kapısı'nda bulduğunu aktardı.
Gade'nin şu anda Gazze'deki akrabalarının yanında kaldığını söyleyen Cubran, "Gade, ailesinden uzakta psikolojik olarak zor günler geçiriyor." dedi.
Çocuğun Gazze'ye gönderilme gerekçesi olarak babasının Gazze'deki bir adrese kayıtlı olmasının gösterildiğini belirten Cubran "Gade, Batı Şeria'da doğmuş ve Gazze'de hiç bulunmamış. Babasının Gazze adresine kayıtlı olmasından dolayı onu alıp Erez Sınır Kapısı'na bırakmışlar." şeklinde konuştu.
İsrail makamlarının çocuk olduğunu dikkate almaksızın Gade'yi yazılı adrese bırakmış olmalarının ilginç olduğuna dikkati çeken Cubran "Gade'nin bir çocuk olarak başına gelen bu durum en basit insan hakkı ihlalidir." ifadesini kullandı.
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İsrail, ailesi Batı Şeria'da yaşayan 14 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu Gazze'ye sürgün etti
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