Macron'dan yeni 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kendisinin Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sarf ettiği "işgale dönüşmemeli" sözlerine Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen tepkinin, "muhtemelen Türkiye'nin bulunduğu noktadan daha ileri gitme veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği" anlamı taşıdığını ifade etti.
Tunus ziyaretinin ardından Senegal'ın başkenti Dakar'a hareket etmeden önce havalimanında düzenlediği basın toplantısında, "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki açıklamaları üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun gösterdiği tepkiye değinen Macron, şunları söyledi:
"Şunu belirtmek isterim ki Türkiye Dışişleri Bakanının tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor."
Türkiye'nin sınırında yaptığı operasyonların, güvenliğini sağlamak ve DEAŞ ile mücadele için "meşru bir hak" olduğunu aktaran Macron, ancak "operasyonların yönünün değişmesi ve işgal halini almasında tepkinin farklı olacağını" sözlerine ekledi.
Fransa Cumhurbaşkanının "Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli" şeklindeki açıklamalarının ardından, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şu cevabı vermişti:
"Afrin operasyonuyla ilgili Fransa ya da başka hiçbir ülke bize ders veremez. Bu operasyonun amacının ne olduğunu çok iyi biliyorlar, kendilerine de net bir şekilde anlattık, bilgi de verdik. Dışışleri Bakanıyla da görüştük, Cumhurbaşkanımız zaten Macron ile görüşüyor. Maalesef bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var; bunu genel söylüyorum. Yüzümüze karşı konuştukları zaman 'haklısınız tabii, meşru müdafaa hakkınız, güvenliğiniz önemli...' Sonra arkadan böyle değişik konuşmalar yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir'i işgal eden, Biz Fransa değiliz, Mağrip ülkelerini veya Afrika'daki Fransa'nın yaptıkları ortada. Bunların hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi ülkeler bize bu konularda, yani uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığımız bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor."
ABD yönetimi, Esad rejiminin yeni kimyasal silahlar üretiyor olabileceği ve bu durumda Trump yönetiminin askeri seçenekleri göz ardı etmeyeceği uyarısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor." dedi.
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