ABD'den Esad için 'kimyasal silah ve askeri müdahale' uyarısı

ABD yönetimi, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin yeni kimyasal silahlar üretiyor ve kullanıyor olabileceğini ve Başkan Donald Trump'ın Esed'in kimyasal silah kullanımını durdurmak için "askeri seçenekleri göz ardı etmeyeceğini" bildirdi.
Amerikan medyasına konuşan ve adlarının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililer, Esad rejimini "kimyasal silah kullanmaması" konusunda uyardı.
Esad rejiminin yeni tür kimyasal silahlar üretip kullanıyor olabileceğini belirten yetkililer, bu durumda Esad'a karşı askeri seçeneklerin yeniden değerlendirilebileceğine işaret etti.
Bir yetkili, "Başkan Donald Trump, Esad'ı (kimyasal) saldırıdan caydırmak veya cezalandırmak için askeri bir eylemi göz ardı etmemektedir." ifadelerini kullandı.
2013 yılındaki anlaşma uyarınca ülkedeki kimyasal silahları 2014 yılı içinde ortadan kaldırmış olması gereken Esed rejiminin bazı silahları gizlemiş olabileceği ve bu silahların daha sofistike hale getirilerek yeni tür kimyasal silahlara dönüştürüldüğü yönünde yaklaşımlarının olduğunu ifade eden yetkili, Rusya'ya da çağrı yaparak Esed'in bir daha kimyasal silah kullanmaması noktasında uyarılması gerektiğini belirtti.
Suriye'nin İdlib kentindeki Han Şeyhun kasabasına 4 Nisan 2017 tarihinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 100 kişi hayatını kaybetmiş, 500 kişi de yaralanmıştı.
ABD Başkanı Trump, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir jete Sarin yüklü bombalar yüklendiği sonucuna vardığı Şayrat Hava Üssü'ne 7 Nisan'da füze saldırısı yapılması talimatını vermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye’de Doğu Guta’da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin kaygılarını dile getirerek, “Bu haberler doğrulanırsa, son 30 gün içerisinde Doğu Guta’da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” dedi.
Sözcü Nauert, günlük basın toplantısında "Suriye’de Beşşar Esad yönetiminin Doğu Guta’da kimyasal silah kullandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklamalar yaptı.
“Suriye rejiminin Doğu Guta’da masum halka karşı kimyasal silah kullandığına dair yeni bir haber almış olmanın derin kaygısını yaşıyoruz.” diyen Nauert, “Bu haberler doğrulanırsa, son 30 gün içerisinde Doğu Guta’da üçüncü kez kimyasal silah kullanılmış olacak.” diye konuştu.
Sözcü Nauert, kimyasal silah kullanımı yönündeki haberleri ciddiye aldıklarını belirterek, “Sahadaki partnerlerimiz eşliğinde bu haberlerin doğruluğunu araştırıyoruz.” ifadesini kullandı.
ABD yönetimi, Esad rejiminin yeni kimyasal silahlar üretiyor olabileceği ve bu durumda Trump yönetiminin askeri seçenekleri göz ardı etmeyeceği uyarısında bulundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor." dedi.
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