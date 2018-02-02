Furkan vakfÄ± kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'a hapis istemi

Adana'da yapÄ±lan operasyonda 24 vakÄ±f gÃ¶revlisiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyetteki sorgusu devam edenÂ FurkanÂ EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±nÄ±n kurucu baÅŸkanÄ±Â Alparslan KuytulÂ hakkÄ±nda daha Ã¶nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan 7 yÄ±l hapis cezasÄ± isteniyor.
Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, ihbarlar doÄŸrultusunda Kuytul hakkÄ±nda daha Ã¶nce "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar tamamlanÄ±p 2 ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±.
Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul iÃ§in 7 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.
Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaÅŸÄ±m sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi belirtildi.
Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerine yÃ¼klenen video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, FETÃ– darbe giriÅŸimini destekler mahiyette aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ddianamede, Kuytul'un konuÅŸmalarÄ±nda darbe giriÅŸimi sonrasÄ± tutulan demokrasi nÃ¶betlerine de tepki gÃ¶sterip "Demokrasi dediÄŸiniz zaman tÃ¼m haramlarÄ± da kabul etmiÅŸ oluyorsunuz. Ben sÃ¶ylÃ¼yorum kim demokrasi iÃ§in sokaklara Ã§Ä±karsa gayri Ä°slami bir dÃ¼zeni savunmuÅŸ olur. Bunun da hesabÄ±nÄ± Allah'a verir." diyerek halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Kuytul'un, halk arasÄ±nda dini inanÃ§ ve siyasi dÃ¼ÅŸÃ¼nce ayrÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:
"HalkÄ±n bir kesimini ve Ã¶zellikle kendi etrafÄ±na topladÄ±ÄŸÄ± taraftarlarÄ±nÄ± diÄŸer kesim aleyhine kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, taraftarlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi izinsiz gÃ¶steriye emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahale etmesi Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda insanlarÄ±n dini inanÃ§ ve duygularÄ±nÄ± da kullanarak taraftarlarÄ±nÄ± halkÄ±n bir kesimi ve olaya mÃ¼dahale eden emniyet gÃ¼Ã§leri aleyhine kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, kamu barÄ±ÅŸÄ±na zarar verdiÄŸi, 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminde bulunanlara karÅŸÄ± halkÄ±n direnmesini ve demokrasi nÃ¶betlerini tutmalarÄ±na karÅŸÄ± gelen konuÅŸmalarda bulunduÄŸu, CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ederek Ã¼lkemizin ve bÃ¶lgemizin iÃ§erisinden geÃ§tiÄŸi sÃ¼reÃ§te kaos ve kargaÅŸa yaratmaya yÃ¶nelik olduÄŸu, ÅŸÃ¼phelinin son zamanlardaki sÃ¶ylemlerinde kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k tahrikinin daha da arttÄ±ÄŸÄ±, bu itibarla halkÄ±mÄ±z arasÄ±nda yaratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k tahrikinin kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
SanÄ±k Kuytul'un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde 2 ayrÄ± davadan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "vakÄ±f faaliyeti adÄ± altÄ±nda kuruluÅŸ amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda anayasal dÃ¼zene karÅŸÄ± fikir ve eylem birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ederek kamu gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼tme ve suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼" iddiasÄ±yla Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ± yÃ¶netici ve sorumlularÄ±n arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 27 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.
Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ, kurucu baÅŸkan Alparslan Kuytul'un da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 25 vakÄ±f yÃ¶neticisi ve Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã¶nemli isimlerinden Bekir SÄ±tkÄ± Albayrak'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Hatay'da hakkÄ±ndaki 3 dava kapsamÄ±nda, THKP-C Acilciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±sÄ± ve 2013'te ReyhanlÄ±'da 52 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± da olan MihraÃ§ Ural hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼zenlenen 6 roketli saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 16 kiÅŸi yaralandÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'dan arÄ±ndÄ±rÄ±lan DarmÄ±k DaÄŸÄ±'na komandolar tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dikildi. TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugÃ¼ne kadar Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 823'e yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Atina Ä°stinaf Hakimleri Konseyi,TÃ¼rkiyeâ€™nin DHKP-C Ã¼yesi Mehmet DoÄŸanâ€™Ä±n iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
SÃ¼per Lig'de, FenerbahÃ§e ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak
Fransa, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, "Afrin operasyonu iÅŸgale dÃ¶nÃ¼ÅŸmemeli" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine TÃ¼rkiye'den gelen tepki sonrasÄ± ikinci kez geri adÄ±m attÄ±
OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Selim Karakaya'nÄ±n, nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e "taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda, "TÃ¼nellerini, mevzilerini, her ÅŸeylerini baÅŸlarÄ±na yÄ±ktÄ±k, hepsinin de canÄ±na okuyacaÄŸÄ±z, tertemiz edeceÄŸiz." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD'nin, Heniyye'yi terÃ¶r listesine alma kararÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci ve bu baÄŸlamda Filistinliler arasÄ± uzlaÅŸÄ± ve barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.
Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±ndan SA-18 omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunma fÃ¼zesi ile Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kurucu baÅŸkan Kuytul hakkÄ±nda daha Ã¶nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 7 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada , "Askerlik sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan haberler tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r. BÃ¶yle bir haber doÄŸru deÄŸildir" dedi
Ankara Ã‡ukurambar'daki vergi dairesinin alt katÄ±nda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle patlama meydana geldi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki askeri Ã¼s bÃ¶lgesi ile Ã‡ukurca'daki GÃ¼ven DaÄŸÄ±'nda bulunan askeri Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen iki ayrÄ± saldÄ±rÄ±da 3 asker ÅŸehit oldu