GÃ¼ncelleme: 09:59, 02 Åžubat 2018 Cuma

Furkan vakfÄ± kurucu baÅŸkanÄ± Alparslan Kuytul'a hapis istemi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'da yapÄ±lan operasyonda 24 vakÄ±f gÃ¶revlisiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak emniyetteki sorgusu devam edenÂ FurkanÂ EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±nÄ±n kurucu baÅŸkanÄ±Â Alparslan KuytulÂ hakkÄ±nda daha Ã¶nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan 7 yÄ±l hapis cezasÄ± isteniyor.

Cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, ihbarlar doÄŸrultusunda Kuytul hakkÄ±nda daha Ã¶nce "HalkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme" ve "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§larÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmalar tamamlanÄ±p 2 ayrÄ± iddianame hazÄ±rlandÄ±.

Adana 2. ve 22. Asliye Ceza Mahkemelerince kabul edilen iddianamelerde Kuytul iÃ§in 7 yÄ±l hapis cezasÄ± istendi.

Adana 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki iddianamede, Kuytul'un video paylaÅŸÄ±m sitesinde 1 Temmuz 2016 tarihinde yayÄ±nlanan konuÅŸmasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ettiÄŸi belirtildi.

Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede ise Kuytul'un vakfa ait sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerine yÃ¼klenen video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde, FETÃ– darbe giriÅŸimini destekler mahiyette aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ddianamede, Kuytul'un konuÅŸmalarÄ±nda darbe giriÅŸimi sonrasÄ± tutulan demokrasi nÃ¶betlerine de tepki gÃ¶sterip "Demokrasi dediÄŸiniz zaman tÃ¼m haramlarÄ± da kabul etmiÅŸ oluyorsunuz. Ben sÃ¶ylÃ¼yorum kim demokrasi iÃ§in sokaklara Ã§Ä±karsa gayri Ä°slami bir dÃ¼zeni savunmuÅŸ olur. Bunun da hesabÄ±nÄ± Allah'a verir." diyerek halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Kuytul'un, halk arasÄ±nda dini inanÃ§ ve siyasi dÃ¼ÅŸÃ¼nce ayrÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen iddianamede, ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"HalkÄ±n bir kesimini ve Ã¶zellikle kendi etrafÄ±na topladÄ±ÄŸÄ± taraftarlarÄ±nÄ± diÄŸer kesim aleyhine kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, taraftarlarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi izinsiz gÃ¶steriye emniyet gÃ¼Ã§lerinin mÃ¼dahale etmesi Ã¼zerine yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalarda insanlarÄ±n dini inanÃ§ ve duygularÄ±nÄ± da kullanarak taraftarlarÄ±nÄ± halkÄ±n bir kesimi ve olaya mÃ¼dahale eden emniyet gÃ¼Ã§leri aleyhine kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik ettiÄŸi, kamu barÄ±ÅŸÄ±na zarar verdiÄŸi, 15 Temmuz hain darbe giriÅŸiminde bulunanlara karÅŸÄ± halkÄ±n direnmesini ve demokrasi nÃ¶betlerini tutmalarÄ±na karÅŸÄ± gelen konuÅŸmalarda bulunduÄŸu, CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret ederek Ã¼lkemizin ve bÃ¶lgemizin iÃ§erisinden geÃ§tiÄŸi sÃ¼reÃ§te kaos ve kargaÅŸa yaratmaya yÃ¶nelik olduÄŸu, ÅŸÃ¼phelinin son zamanlardaki sÃ¶ylemlerinde kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k tahrikinin daha da arttÄ±ÄŸÄ±, bu itibarla halkÄ±mÄ±z arasÄ±nda yaratÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan ayrÄ±mcÄ±lÄ±k, kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±k tahrikinin kamu gÃ¼venliÄŸi aÃ§Ä±sÄ±ndan aÃ§Ä±k ve yakÄ±n bir tehlikenin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

SanÄ±k Kuytul'un Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde 2 ayrÄ± davadan yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

VAKFA YÃ–NELÄ°K OPERASYON

Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "vakÄ±f faaliyeti adÄ± altÄ±nda kuruluÅŸ amacÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda anayasal dÃ¼zene karÅŸÄ± fikir ve eylem birliÄŸi iÃ§erisinde hareket ederek kamu gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyet yÃ¼rÃ¼tme ve suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼" iddiasÄ±yla Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ± yÃ¶netici ve sorumlularÄ±n arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 27 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ, kurucu baÅŸkan Alparslan Kuytul'un da aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 25 vakÄ±f yÃ¶neticisi ve Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.