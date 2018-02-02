KKTC'de hÃ¼kÃ¼met kuruldu

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) CumhurbaÅŸkanÄ±Â Mustafa AkÄ±ncÄ±, CumhuriyetÃ§i TÃ¼rk Partisi (CTP) LefkoÅŸa MilletvekiliÂ Tufan ErhÃ¼rman'Ä±n baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini onayladÄ±.Â
KKTC'de 7 Ocak'ta yapÄ±lan erken genel seÃ§imin ardÄ±ndan hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirilen ErhÃ¼rman, (CTP), HalkÄ±n Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluÅŸan dÃ¶rt partili koalisyon hÃ¼kÃ¼metinin yeni Bakanlar Kurulunu CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda AkÄ±ncÄ±â€™ya sundu.
ErhÃ¼rman, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Bakanlar Kurulu listesini CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'ya sunduÄŸunu, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n da listeyi onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Bakanlar Kurulu'nun ÅŸu isimlerden oluÅŸtuÄŸunu sÃ¶yledi:
"BaÅŸbakan Tufan ErhÃ¼rman, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay, Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸ, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± AyÅŸegÃ¼l Baybars Kadri, Ekonomi ve Enerji BakanÄ± Ã–zdil Nami, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Zeki Ã‡eler, Turizm ve Ã‡evre BakanÄ± Fikri AtaoÄŸlu, Milli EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Cemal GÃ¼rsel Ã–zyiÄŸit, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Filiz Besim, TarÄ±m ve DoÄŸal Kaynaklar BakanÄ± Erkut Åžahali, BayÄ±ndÄ±rlÄ±k ve UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Tolga Atakan."
Tufan ErhÃ¼rman, hÃ¼kÃ¼met programÄ±nÄ±n gelecek hafta Cumhuriyet Meclisinde okunacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Yeni hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkemize ve halkÄ±mÄ±za hayÄ±rlÄ± olsun." dedi.
OylarÄ±n yÃ¼zde 35,58'ini alarak 21 milletvekiliyle sandÄ±ktan birinci Ã§Ä±kan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n, koalisyon hÃ¼kÃ¼meti kurmak amacÄ±yla yaklaÅŸÄ±k bir hafta siyasi partilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ, temaslarÄ±ndan sonuÃ§ alamamÄ±ÅŸtÄ±.
KKTC'de 50 sandalyeden oluÅŸan Cumhuriyet Meclisinde hÃ¼kÃ¼metin kurulabilmesi iÃ§in 26 milletvekilinin desteÄŸi gerekiyor.
Erken genel seÃ§imde yÃ¼zde 5 barajÄ±nÄ± geÃ§en 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden DoÄŸuÅŸ Partisi (YDP) 2 milletvekilli Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
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KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n, CTP LefkoÅŸa Milletvekili Tufan ErhÃ¼rman baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi