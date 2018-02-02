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21:08, 02 Åžubat 2018 Cuma
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GÃ¼ncelleme: 10:28, 02 Åžubat 2018 Cuma

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Hariri: LÃ¼bnan, Suriyeli mÃ¼ltecileri dÃ¶nmeye zorlamayacak
Hariri: LÃ¼bnan, Suriyeli mÃ¼ltecileri dÃ¶nmeye zorlamayacak

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Suriyeli mÃ¼ltecileri Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye zorlamayacaklarÄ±nÄ± bildirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Saad Hariri, "LÃ¼bnan, Suriyeli mÃ¼ltecileri Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye zorlamayacak." dedi.

Beyrut'taki HÃ¼kÃ¼met SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸtirilen "LÃ¼bnan 2018 Kriz MÃ¼dahale PlanÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± toplantÄ±da konuÅŸan BaÅŸbakan Hariri, "LÃ¼bnan'da yaÅŸayan Suriyeli mÃ¼ltecileri Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye zorlamayacaÄŸÄ±z." dedi.

KoÅŸullar ne olursa olsun, hiÃ§ kimsenin Suriyeli mÃ¼ltecileri geri dÃ¶nmeleri iÃ§in zorlayamayacaÄŸÄ±na vurgu yapan Hariri, "Suriyeli mÃ¼ltecilerin, Ã¼lkelerine geri dÃ¶nme planÄ± ancak BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve onun uzmanlaÅŸmÄ±ÅŸ kurumlarÄ±yla yakÄ±n koordinasyon ve karÅŸÄ±lÄ±klÄ± planlama yoluyla gÃ¼ndeme getirilecek." ifadelerini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye ve ÃœrdÃ¼n'de olduÄŸu gibi LÃ¼bnan'daki Suriyeli mÃ¼ltecilerin de evlerine dÃ¶nmek istediÄŸine dikkati Ã§eken Hariri, Suriyeli mÃ¼lteciler sonsuza kadar LÃ¼bnan'da kalacakmÄ±ÅŸ gibi bir siyaset belirlemenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Suriye'deki savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nlerden bu yana LÃ¼bnan'Ä±n kapÄ±larÄ±nÄ± Suriyeli mÃ¼ltecilere aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Hariri, "UluslararasÄ± toplum, Suriyeli mÃ¼lteciler iÃ§in daha fazla Ã§aba sarfetmeli. Biz, Suriyeli mÃ¼ltecilere ev sahipliÄŸi yaparak uluslararasÄ± topluma hizmet etmiÅŸ oluyoruz. Bu nedenle de uluslararasÄ± toplumun desteÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z var." diye konuÅŸtu.

LÃœBNAN'DA, SURÄ°YELÄ° MÃœLTECÄ°LER, ÃœLKELERÄ°NE GÃ–NDERÄ°LSÄ°N TARTIÅžMASI

LÃ¼bnan MÃ¼lteci Ä°ÅŸlerinden Sorumlu Devlet BakanÄ± Muin el-Merabi, 24 Ocak'ta dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, LÃ¼bnan'Ä±n, 980 bin civarÄ±ndaki Suriyeli mÃ¼lteciyi daha fazla barÄ±ndÄ±racak durumda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Suriyeli mÃ¼ltecilerin gelecek yaza kadar Ã¼lkelerine geri gÃ¶nderileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Suriyeli mÃ¼lteciler dosyasÄ±nÄ±n en geÃ§ yaza kadar kapanacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Merabi, "LÃ¼bnan'daki tÃ¼m siyasi taraflar, Suriyeli mÃ¼ltecilerin Ã¼lkelerine dÃ¶nmesi konusunda hemfikir ve bu yÃ¶nde ortaklaÅŸa Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

LÃ¼bnan ordusu tarafÄ±ndan 30 Ocak'ta dÃ¼zenlenen operasyonda 23, 16 Ocak'ta dÃ¼zenlenen operasyonda 20 ve geÃ§en ekim ayÄ±nda bir haftada 99 Suriyeli mÃ¼lteci, terÃ¶rle suÃ§lanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±



Ä°lgili Konular suriyeli mÃ¼lteciler Hariri LÃ¼bnan
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