DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
21:08, 02 Åžubat 2018 Cuma
Latin Amerika
GÃ¼ncelleme: 10:42, 02 Åžubat 2018 Cuma

  • PaylaÅŸ
Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu intihar etti
Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu intihar etti

KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ± Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Fidel Castro Diaz-Balart, hayatÄ±na son verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ±Â Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸluÂ Fidel Castro Diaz-BalartÂ (68) hayatÄ±na son verdi.

KÃ¼ba'nÄ±n resmi gazetesinde yer alan habere gÃ¶re Castro'nun son aylarda derin depresyon tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Ã–lÃ¼m ÅŸekline iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, cenazesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±n ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.

KÃ¼baâ€™da 'Fidelito' olarak bilinen Castro, 1 EylÃ¼l 1949â€™da Castroâ€™nun ilk eÅŸi Mirta Diaz-Balartâ€™la olan evliliÄŸinden doÄŸmuÅŸtu. Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde nÃ¼kleer fizik eÄŸitimi alan Castro, KÃ¼ba'nÄ±n nÃ¼kleer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na verdiÄŸi katkÄ±larla da biliniyordu.

KÃ¼ba'nÄ±n eski Devlet BaÅŸkanÄ± Fidel Castro ise KasÄ±m 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.



Ä°lgili Konular Castro KÃ¼ba Fidel Castro Diaz-Balart
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Latin Amerika Haberleri
BelÃ§ika sokaklarÄ±ndaki asker sayÄ±sÄ± azaltÄ±lacak
BelÃ§ika sokaklarÄ±ndaki asker sayÄ±sÄ± azaltÄ±lacak

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 2016'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin sokaklarÄ±nda devriye gezen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinli gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§tÄ± 20 yaralÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Filistinli gÃ¶stericilere ateÅŸ aÃ§tÄ±: 20 yaralÄ±

Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 20 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ã‡in uzaya deprem izleme uydusu gÃ¶nderdi
Ã‡in uzaya deprem izleme uydusu gÃ¶nderdi

Ã‡in, depremlerin elektromanyetik alanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya yolladÄ±
Avustralya da devlet sÄ±rlarÄ± ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±
Avustralyaâ€™da devlet sÄ±rlarÄ± ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±

Avustralya hÃ¼kÃ¼metine ait Ã§ok gizli belgelerin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
Tillerson'dan 'Venezuela'da darbe olabilir' iddiasÄ±
Tillerson'dan 'Venezuela'da darbe olabilir' iddiasÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceÄŸini iddia etti
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda gÃ¶Ã§men faciasÄ± 90 kiÅŸi boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda gÃ¶Ã§men faciasÄ±... 90 kiÅŸi boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybetti

Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± yaklaÅŸÄ±k 90 gÃ¶Ã§menin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa'da askeri helikopterler Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 5 Ã¶lÃ¼
Fransa'da askeri helikopterler Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 5 Ã¶lÃ¼

Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Marsilya kenti yakÄ±nlarÄ±nda, FransÄ±z ordusuna ait iki helikopterin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kazakistan'da caminin dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymak yasaklanÄ±yor
Kazakistan'da caminin dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymak yasaklanÄ±yor

Kazakistan'da cami dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymayÄ± yasaklayan bir yasanÄ±n kabulÃ¼ sÃ¶z konusu
BM'den Myanmar'a Arakan'a eriÅŸim Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
BM'den Myanmar'a Arakan'a eriÅŸim Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Arakan'da toplu mezarlar bulunmasÄ±ndan son derece endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine BM'nin Arakan'a eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Tacikistan da Ä°slami Parti lideri Kabiri yargÄ±lanÄ±yor
Tacikistanâ€™da Ä°slami Parti lideri Kabiri yargÄ±lanÄ±yor

Tacikistan'da yasaklanan Ä°slami UyanÄ±ÅŸ Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Mukhiddin Kabiri aleyhindeki ceza davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da 'ArabasÄ±z GÃ¼n'
Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da 'ArabasÄ±z GÃ¼n'

Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da hava kirliliÄŸine dikkat Ã§ekmek ve halkÄ± bisiklet kullanmaya teÅŸvik etmek iÃ§in uygulanan "ArabasÄ±z GÃ¼n" dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel araÃ§lar ve motosikletlerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±na izin verilmedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas BMGK'ye hitap edecek
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas BMGK'ye hitap edecek

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas 20 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek OrtadoÄŸu konulu oturuma davet edildi.
Aden'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3 gÃ¼nde 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Aden'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3 gÃ¼nde 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yemen'in gÃ¼neyindeki Aden kentinde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸu SGK'ye baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 315 kiÅŸi yaralandÄ±
Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu intihar etti
Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu intihar etti

KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ± Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Fidel Castro Diaz-Balart, hayatÄ±na son verdi
Hariri LÃ¼bnan Suriyeli mÃ¼ltecileri dÃ¶nmeye zorlamayacak
Hariri: LÃ¼bnan, Suriyeli mÃ¼ltecileri dÃ¶nmeye zorlamayacak

LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Suriyeli mÃ¼ltecileri Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye zorlamayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
KKTC'de hÃ¼kÃ¼met kuruldu
KKTC'de hÃ¼kÃ¼met kuruldu

KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n, CTP LefkoÅŸa Milletvekili Tufan ErhÃ¼rman baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Haberler

AB'den KÃ¼ba ile mÃ¼ttefiklik aÃ§Ä±klamasÄ±
AB'den KÃ¼ba ile mÃ¼ttefiklik aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD'den KÃ¼ba'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar
ABD'den KÃ¼ba'ya yeni yaptÄ±rÄ±mlar

TARÄ°HTE BUGÃœN: Parisâ€™te bÃ¼yÃ¼k ayrÄ±mcÄ±lÄ±k isyanÄ±
TARÄ°HTE BUGÃœN Paris te bÃ¼yÃ¼k ayrÄ±mcÄ±lÄ±k isyanÄ±

KÃ¼ba, ABD'nin 'sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±'na tepkili
KÃ¼ba ABD'nin 'sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±'na tepkili

ABD, 15 KÃ¼balÄ± diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyor
ABD 15 KÃ¼balÄ± diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediyor

ABD, KÃ¼ba'daki diplomat sayÄ±sÄ±nÄ± azaltÄ±yor
ABD KÃ¼ba'daki diplomat sayÄ±sÄ±nÄ± azaltÄ±yor

Trump, KÃ¼ba ile baÅŸlatÄ±lan normalleÅŸme sÃ¼recini iptal etti
Trump KÃ¼ba ile baÅŸlatÄ±lan normalleÅŸme sÃ¼recini iptal etti

TÃ¼rkiye-KÃ¼ba diplomatik iliÅŸkilerinin 65. yÄ±lÄ±nda bir ilk
TÃ¼rkiye-KÃ¼ba diplomatik iliÅŸkilerinin 65 yÄ±lÄ±nda bir ilk






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 