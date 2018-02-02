GÃ¼ncelleme: 10:42, 02 Åžubat 2018 Cuma

Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu intihar etti





KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ± Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Fidel Castro Diaz-Balart, hayatÄ±na son verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ±Â Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸluÂ Fidel Castro Diaz-BalartÂ (68) hayatÄ±na son verdi. KÃ¼ba'nÄ±n resmi gazetesinde yer alan habere gÃ¶re Castro'nun son aylarda derin depresyon tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ã–lÃ¼m ÅŸekline iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, cenazesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±n ailesi tarafÄ±ndan yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi. KÃ¼baâ€™da 'Fidelito' olarak bilinen Castro, 1 EylÃ¼l 1949â€™da Castroâ€™nun ilk eÅŸi Mirta Diaz-Balartâ€™la olan evliliÄŸinden doÄŸmuÅŸtu. Sovyetler BirliÄŸi dÃ¶neminde nÃ¼kleer fizik eÄŸitimi alan Castro, KÃ¼ba'nÄ±n nÃ¼kleer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na verdiÄŸi katkÄ±larla da biliniyordu. KÃ¼ba'nÄ±n eski Devlet BaÅŸkanÄ± Fidel Castro ise KasÄ±m 2016'da 90 yaÅŸÄ±nda Ã¶lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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