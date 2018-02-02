Aden'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3 gÃ¼nde 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Yemen'de ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸuÂ Siyasi GeÃ§iÅŸ Konseyine (SGK)Â baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 315 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yemen resmi ajansÄ± SABA'da yayÄ±mlanan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± raporunda, "GeÃ§ici baÅŸkent Aden'de olaylarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 28 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼nden 30 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar geÃ§en sÃ¼rede hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 29'a, yaralÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± ise 315'e yÃ¼kseldi." ifadeleri yer aldÄ±.
YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen raporda, Ã¶lenler arasÄ±nda askerlerin yanÄ± sÄ±ra sivillerin de bulunduÄŸu belirtildi.
Aden'de 28 Ocak'ta baÅŸlayan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± SGK'ye baÄŸlÄ± milislerin hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± ele geÃ§irdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Arap koalisyonu ise taraflara Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren "ateÅŸkes ve diyalog" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak, Aden'de gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli tÃ¼m Ã¶nlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor.
Yemen'in kuzeyi, OsmanlÄ± Devleti'nden ayrÄ±larak 1 KasÄ±m 1918'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ, gÃ¼neyi ise 30 KasÄ±m 1967'ye kadar Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgesi altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile gÃ¼neydeki Yemen Halk Cumhuriyeti, 1990'da "Yemen Cumhuriyeti" adÄ± altÄ±nda birleÅŸmiÅŸti.
BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 2016'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin sokaklarÄ±nda devriye gezen asker sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°srail askerlerinin DoÄŸu KudÃ¼s'te cuma namazÄ± sonrasÄ± protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenleyen Filistinlilere ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 20 kiÅŸi yaralandÄ±.
Ã‡in, depremlerin elektromanyetik alanlarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§mek iÃ§in sismo-elektromanyetik uyduyu uzaya yolladÄ±
Avustralya hÃ¼kÃ¼metine ait Ã§ok gizli belgelerin yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ikinci el dÃ¼kkanda satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, Venezuela'da askeri darbe olabileceÄŸini iddia etti
Libya aÃ§Ä±klarÄ±nda bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu Ã§oÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± yaklaÅŸÄ±k 90 gÃ¶Ã§menin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Marsilya kenti yakÄ±nlarÄ±nda, FransÄ±z ordusuna ait iki helikopterin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kazakistan'da cami dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymayÄ± yasaklayan bir yasanÄ±n kabulÃ¼ sÃ¶z konusu
BM Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dujarric, Arakan'da toplu mezarlar bulunmasÄ±ndan son derece endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± belirterek, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine BM'nin Arakan'a eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Tacikistan'da yasaklanan Ä°slami UyanÄ±ÅŸ Partisi'nin Genel BaÅŸkanÄ± Mukhiddin Kabiri aleyhindeki ceza davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ± baÅŸladÄ±.
Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da hava kirliliÄŸine dikkat Ã§ekmek ve halkÄ± bisiklet kullanmaya teÅŸvik etmek iÃ§in uygulanan "ArabasÄ±z GÃ¼n" dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel araÃ§lar ve motosikletlerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±na izin verilmedi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas 20 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek OrtadoÄŸu konulu oturuma davet edildi.
Yemen'in gÃ¼neyindeki Aden kentinde ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸu SGK'ye baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 315 kiÅŸi yaralandÄ±
KÃ¼ba'nÄ±n eski devlet baÅŸkanÄ± Fidel Castro'nun bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Fidel Castro Diaz-Balart, hayatÄ±na son verdi
LÃ¼bnan BaÅŸbakanÄ± Hariri, Suriyeli mÃ¼ltecileri Ã¼lkelerine dÃ¶nmeye zorlamayacaklarÄ±nÄ± bildirdi
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±'nÄ±n, CTP LefkoÅŸa Milletvekili Tufan ErhÃ¼rman baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±ndaki dÃ¶rt partili yeni koalisyon hÃ¼kÃ¼metini onayladÄ±ÄŸÄ± bildirildi