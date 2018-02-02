GÃ¼ncelleme: 10:56, 02 Åžubat 2018 Cuma

Aden'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3 gÃ¼nde 29 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yemen'de ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± GÃ¼ney Hareketi'nin kurduÄŸuÂ Siyasi GeÃ§iÅŸ Konseyine (SGK)Â baÄŸlÄ± milisler ile hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 315 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yemen resmi ajansÄ± SABA'da yayÄ±mlanan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± raporunda, "GeÃ§ici baÅŸkent Aden'de olaylarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 28 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼nden 30 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne kadar geÃ§en sÃ¼rede hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 29'a, yaralÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± ise 315'e yÃ¼kseldi." ifadeleri yer aldÄ±.

YaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen raporda, Ã¶lenler arasÄ±nda askerlerin yanÄ± sÄ±ra sivillerin de bulunduÄŸu belirtildi.

Aden'de 28 Ocak'ta baÅŸlayan ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± SGK'ye baÄŸlÄ± milislerin hÃ¼kÃ¼met binasÄ±nÄ± ele geÃ§irdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Arap koalisyonu ise taraflara Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren "ateÅŸkes ve diyalog" Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaparak, Aden'de gÃ¼venlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli tÃ¼m Ã¶nlemlerin alÄ±nacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Uzun sÃ¼redir siyasi istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yemen'de meÅŸru yÃ¶netime darbe yapan Husiler, EylÃ¼l 2014'ten bu yana baÅŸkent Sana ve bazÄ± bÃ¶lgelerin denetimini elinde tutuyor.

Yemen'in kuzeyi, OsmanlÄ± Devleti'nden ayrÄ±larak 1 KasÄ±m 1918'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanmÄ±ÅŸ, gÃ¼neyi ise 30 KasÄ±m 1967'ye kadar Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgesi altÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±. Kuzeydeki Yemen Arap Cumhuriyeti ile gÃ¼neydeki Yemen Halk Cumhuriyeti, 1990'da "Yemen Cumhuriyeti" adÄ± altÄ±nda birleÅŸmiÅŸti.