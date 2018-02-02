GÃ¼ncelleme: 11:15, 02 Åžubat 2018 Cuma

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas BMGK'ye hitap edecek





Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas 20 Åžubat'ta dÃ¼zenlenecek OrtadoÄŸu konulu oturuma davet edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±nÂ BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK)Â ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanÄ± Kuveyt'in daveti Ã¼zerine 20 Åžubat'ta New York'a gelerek BMGK'ye hitap edeceÄŸi bildirildi. Kuveyt, BMGK ÅŸubat ayÄ± dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± devraldÄ±. BMGK dÃ¶nem baÅŸkanÄ± ve Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Mansour Alotaibi, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 20 Åžubat'ta konseyde dÃ¼zenlecek OrtadoÄŸu konulu oturuma Abbas'Ä± davet ettiklerini sÃ¶yledi. Alotaibi, Abbas'Ä±n BMGK'deki konuÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¼ye Ã¼lkeler iÃ§in ''Ã¶nemli ve faydalÄ±'' olacacaÄŸÄ±na inancÄ±nÄ± dile getirdi.

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