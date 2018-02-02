GÃ¼ncelleme: 11:29, 02 Åžubat 2018 Cuma

Afrin'de hava savunma fÃ¼zesi ele geÃ§irildi





Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±ndan SA-18 omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunma fÃ¼zesi ile Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±ndan SA-18 omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼Â hava savunma fÃ¼zesiÂ ile Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmatÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda 30-31 Ocak'ta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensularÄ±ndan ele geÃ§irilen silah ve mÃ¼himmatlara iliÅŸkin bilgi verildi. Buna gÃ¶re, SA-18 omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunmaÂ fÃ¼zesi, 4 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, 2 bixi makineli tÃ¼fek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mÃ¼himmatÄ±, keskin niÅŸancÄ± tÃ¼feÄŸi, 3 tabanca, anti tank mayÄ±nÄ±, 2 el bombasÄ±, 3 dÃ¼rbÃ¼n, 2 el telsizi, 15 ÅŸarjÃ¶r ile Ã§ok miktarda muhtelif Ã§apta hafif silah mÃ¼himmatÄ± ele geÃ§irildi.

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