GÃ¼ncelleme: 11:44, 02 Åžubat 2018 Cuma

Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da 'ArabasÄ±z GÃ¼n'





Kolombiya'nÄ±n baÅŸkenti Bogota'da hava kirliliÄŸine dikkat Ã§ekmek ve halkÄ± bisiklet kullanmaya teÅŸvik etmek iÃ§in uygulanan "ArabasÄ±z GÃ¼n" dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel araÃ§lar ve motosikletlerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±na izin verilmedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kolombiya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Bogota'da hava kirliliÄŸine dikkat Ã§ekmek ve halkÄ± bisiklet kullanmaya teÅŸvik etmek iÃ§in uygulanan "ArabasÄ±z GÃ¼n" dolayÄ±sÄ±yla Ã¶zel araÃ§lar ve motosikletlerin trafiÄŸe Ã§Ä±kmasÄ±na izin verilmedi.Â Kentte 2000 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan halk oylamasÄ±yla karar verilen ve her yÄ±l Åžubat ayÄ±nÄ±n ilk perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nde kutlanan "ArabasÄ±z GÃ¼n"de sadece toplu taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ±, ticari araÃ§lar ve taksilerin ÅŸehir trafiÄŸine girmesine izin veriliyor. Etkinlik dolayÄ±sÄ±yla yollardaki boÅŸluk dikkat Ã§ekerken, bisiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine ayrÄ±lan ÅŸeritler nedeniyle bazÄ± bÃ¼yÃ¼k caddelerde yer yer trafik sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸanmasÄ± ilginÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturdu.

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