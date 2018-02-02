GÃ¼ncelleme: 11:58, 02 Åžubat 2018 Cuma

FETÃ–'nÃ¼n 'mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na operasyonda 14 gÃ¶zaltÄ±





Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu merkezli 10 ilde ve KKTC'de, FETÃ–/PDY'nin "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mahrem yapÄ±sÄ±ndaki kiÅŸilerle irtibat kurduklarÄ± iddiasÄ±yla 14 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, ankesÃ¶rlÃ¼ telefonlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n mahrem yapÄ±sÄ±ndaki kiÅŸilerle iletiÅŸim kurduklarÄ± deÄŸerlendirilen FETÃ–/PDY Ã¼yelerinin tespiti amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 12'si muvazzaf olmak Ã¼zere Bolu 2. Komando TugayÄ± personeli 13 kiÅŸi, Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± personeli 1 kiÅŸi ve bu askeri personellerin mahrem imamlarÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve daha Ã¶nce gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen 2 Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Bolu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan Bolu merkezli, Ankara, EskiÅŸehir, Siirt, ÅžanlÄ±urfa, Hakkari, Ã‡ankÄ±rÄ±, Isparta, Ä°stanbul, Kocaeli ve KKTC'de eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 14 ÅŸÃ¼pheli, Bolu Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirildi. Ekipler, 2 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.

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