GÃ¼ncelleme: 12:31, 02 Åžubat 2018 Cuma

DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden Heniyye'nin 'terÃ¶r' listesine alÄ±nmasÄ± iÃ§in aÃ§Ä±klama





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD'nin, Heniyye'yi terÃ¶r listesine alma kararÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci ve bu baÄŸlamda Filistinliler arasÄ± uzlaÅŸÄ± ve barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, ABD'nin,Â Ä°smailÂ Heniyye'nin terÃ¶r listesine almasÄ± kararÄ±na iliÅŸkin soruya yazÄ±lÄ± cevap verdi. ABD yÃ¶netiminin, sahadaki gerÃ§ekleri gÃ¶z ardÄ± eden sÃ¶z konusu kararÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci ve bu meyanda Filistinliler arasÄ± uzlaÅŸÄ± ve barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸuna dikkati Ã§eken Aksoy, "Bu kararÄ±n Ã¼lkemizin Gazze'ye yÃ¶nelik insani yardÄ±m ve ekonomik kalkÄ±nma faaliyetlerini olumsuz yÃ¶nde etkilememesini temenni ediyoruz. Hamasâ€™Ä±n Filistin siyasi hayatÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir gerÃ§ekliÄŸi olduÄŸunu dikkate almayan bu kararÄ±n Ä°srail-Filistin ihtilafÄ±nÄ±n adil, kapsamlÄ± ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§abalara katkÄ± saÄŸlamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±. ABD yÃ¶netimi, Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye'yi "kÃ¼resel terÃ¶r" listesine aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Heniyye'nin "Ã–zel DÃ¼zenlenmiÅŸ KÃ¼resel TerÃ¶ristler" listesine eklendiÄŸi bildirilmiÅŸti.

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