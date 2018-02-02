GÃ¼ncelleme: 12:40, 02 Åžubat 2018 Cuma

BM'den Myanmar'a Arakan'a eriÅŸim Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreter SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Stephane Dujarric, Myanmar'da beÅŸ toplu mezar bulunmasÄ±nÄ±n son derece endiÅŸe verici olduÄŸunu belirterek, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine toplu mezarlarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgeye eriÅŸim izni verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Dujarric, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifingindeÂ Associated Press (AP)Â ajansÄ±nÄ±n Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Gu Dar Pyin kÃ¶yÃ¼nde, daha Ã¶nce bilinmeyen en az 5 toplu mezarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit eden haberine iliÅŸkin deÄŸerlendirmede bulundu.

Arakan'da toplu mezarlar bulunmasÄ±ndan son derece endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± dile getiren Dujarric, Myanmar hÃ¼kÃ¼metine BM'nin Arakan'a eriÅŸimine izin vermesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

AP haber ajansÄ±, mÃ¼lteci kamplarÄ±nda yaÅŸayan Arakan eyaletindeki katliamÄ±n tanÄ±klarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri ve cep telefonuyla Ã§ekilmiÅŸ kayÄ±t tarihi belli videolar Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± incelemeler sonucunda, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung bÃ¶lgesine baÄŸlÄ± Gu Dar Pyin kÃ¶yÃ¼nde, daha Ã¶nce bilinmeyen en az 5 toplu mezarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit ettiklerini duyurmuÅŸtu.

Haberde, uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde Myanmar ordusunun eriÅŸimini engellediÄŸi kÃ¶ydeki yerleÅŸimlerin yakÄ±larak tamamen yok edildiÄŸinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti.

Habere gÃ¶re, BangladeÅŸ'teki mÃ¼lteci kamplarÄ±nda bulunan kÃ¶ylÃ¼ler de cep telefonu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde toplu mezarlarda gÃ¶rÃ¼len 75 kiÅŸinin cenazesini teÅŸhis etti. Katliamdan kurtulanlarÄ±n ve komÅŸularÄ±n ifadelerinden hareketle toplu mezarlardaki ceset sayÄ±sÄ±nÄ±n 400'Ã¼ bulabileceÄŸi tahmin ediliyor.

Katliamlardan kurtulanlar ifadelerinde Myanmar ordusu askerlerinin kÃ¶ye yaptÄ±klarÄ± baskÄ±nlarda ayrÄ±m gÃ¶zetmeden sivillere ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda yaÅŸlÄ± bir kadÄ±nÄ±n ve 3 yaÅŸÄ±ndaki torununun da olduÄŸu tanÄ±klarÄ±n birÃ§oÄŸunda kurÅŸunlarÄ±n yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± yara izlerinin bulunduÄŸu kaydedilmiÅŸti.

TanÄ±klar, askerlerin kÃ¶ylÃ¼lerin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kÃ¶yÃ¼n kuzey giriÅŸindeki anayolda toplayarak katlettiÄŸini ve Ã§evredeki Ã¼Ã§ toplu mezara gÃ¶mdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtmiÅŸti. TanÄ±klarÄ±n bir kÄ±smÄ± ise askerlerin katliamdan sonra konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± kÃ¶y okulu yakÄ±nÄ±ndaki mezarlÄ±ÄŸÄ±n olduÄŸu tepede iki toplu mezar daha bulunduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

AP'nin elde ettiÄŸi, katliamdan 13 gÃ¼n sonra Ã§ekilen video gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde mavi-yeÅŸil renklerdeki asit birikintileri iÃ§inde kurbanlarÄ±n cesetlerinin teÅŸhis edildiÄŸi bildirilmiÅŸti.

BugÃ¼ne kadar sadece, baÅŸkent Sittwe'ye 50 kilometre uzaklÄ±ktaki Inn Din kÃ¶yÃ¼nde 10 kiÅŸinin gÃ¶mÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir toplu mezar bulduÄŸu Myanmar ordusu tarafÄ±ndan 19 AralÄ±k 2017'de aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

ARAKANLI MÃœSLÃœMANLARA ETNÄ°K TEMÄ°ZLÄ°K

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son verilere gÃ¶re, geÃ§en yÄ±l 25 AÄŸustos'tan bu yana Myanmar'daki ÅŸiddetten kaÃ§an 655 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Arakan'da 1970'lerde yaklaÅŸÄ±k 2 milyon MÃ¼slÃ¼man'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tahmin edilirken, sistematik saldÄ±rÄ±lardan kaÃ§Ä±ÅŸ nedeniyle bu sayÄ± 350 binin altÄ±na geriledi.

Ã–te yandan uluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine gÃ¶re, bÃ¶lgede MÃ¼slÃ¼manlara ait 350'den fazla kÃ¶y yakÄ±ldÄ±.