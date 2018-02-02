GÃ¼ncelleme: 12:58, 02 Åžubat 2018 Cuma

Kazakistan'da caminin dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymak yasaklanÄ±yor





Kazakistan'da cami dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymayÄ± yasaklayan bir yasanÄ±n kabulÃ¼ sÃ¶z konusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan'da, istisnai durumlarda cami dÄ±ÅŸÄ±nda dini nikah kÄ±ymaya yasak geliyor. Kazak yetkililere gÃ¶re, Ã§oÄŸu durumda yÄ±kÄ±cÄ± dini hareketlerin temsilcileri cami dÄ±ÅŸÄ±nda, Ã¶zellikle genÃ§ kÄ±zlarla nikah kÄ±yÄ±yorlar. Zakon.kz sayfasÄ± haberine gÃ¶re, Kazakistan'da cami dÄ±ÅŸÄ±nda nikah kÄ±ymayÄ± yasaklayan bir yasanÄ±n kabulÃ¼ sÃ¶z konusu. Ä°stisnai durumlarda, Ã¶rneÄŸin, ciddi hastalÄ±k durumunda, cezaevinde olanlar ve baÅŸka nedenlerle camiye gidemeyenlerin nikahÄ± imamlar tarafÄ±ndan evde, hastane veya baÅŸka bir kurumlarda kÄ±yÄ±labiliyor. TasarÄ±yÄ± hazÄ±rlayanlara gÃ¶re, bu kanun vatandaÅŸlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in gerekli ve resmi dini idarenin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ ile Ã§eliÅŸmeyecek.



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