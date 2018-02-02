GÃ¼ncelleme: 13:19, 02 Åžubat 2018 Cuma

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m: TÃ¼nellerini, mevzilerini, her ÅŸeylerini baÅŸlarÄ±na yÄ±ktÄ±k

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara-NiÄŸde Otoyolu'nun GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki temel atma tÃ¶reninde konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â hakkÄ±nda, "TÃ¼nellerini, mevzilerini, her ÅŸeylerini baÅŸlarÄ±na yÄ±ktÄ±k, hepsinin de canÄ±na okuyacaÄŸÄ±z, tertemiz edeceÄŸiz."

"KÄ°LÄ°S'E TAM 82 TANE, 12 GÃœNDE ROKET ATTILAR"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu alÃ§aklar Afrin'den ReyhanlÄ±'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 gÃ¼nde roket attÄ±lar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaÅŸÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaÅŸÄ±mÄ±z var. YÄ±kÄ±lan binalar, camiler ayrÄ±ca buna dahil deÄŸil. Peki bu durumda ne yapacaÄŸÄ±z biz? Elimizi kolumuzu baÄŸlayÄ±p bu alÃ§aklarÄ±n masum insanlara roket, bomba gÃ¶ndermesini mi bekleyeceÄŸiz? Beklemedik, tepelerine bindik. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede Hem yurt iÃ§inde hem yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bunlarÄ± yok edinceye kadar mÃ¼cadeleye devam, durmak yok. AmacÄ±mÄ±z milletin huzurunu, gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak."