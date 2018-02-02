GÃ¼ncelleme: 13:38, 02 Åžubat 2018 Cuma

Fransa'da askeri helikopterler Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 5 Ã¶lÃ¼





Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Marsilya kenti yakÄ±nlarÄ±nda, FransÄ±z ordusuna ait iki helikopterin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa'nÄ±n gÃ¼neyinde bulunan Marsilya kenti yakÄ±nlarÄ±ndaÂ FransÄ±z ordusuna ait ikiÂ helikopterin Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Yerel Var Matin gazetesinde yer alan haberde, kazanÄ±n sabahÄ±n erken saatlerinde Carces gÃ¶lÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldiÄŸi belirtildi. Haberde, FransÄ±z ordusuna ait iki helikopterin, sebebi bilinmeyen bir ÅŸekilde Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve ilk belirlemelere gÃ¶re 5 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kaydedildi. BÃ¶lgeye ilk yardÄ±m ve kurtarma ekipleri sevk edilirken Le Parisien gazetesi, helikopterlerde 6 kiÅŸinin olduÄŸunu iddia etti. Gazete, altÄ±ncÄ± kiÅŸinin bulunmasÄ± iÃ§in ekiplerin seferber edildiÄŸini yazdÄ±. Kaza yerinin turistik Saint-Tropez kentine 50 kilometre mesafede bulunduÄŸu belirtilirken, bÃ¶lge valiliÄŸi, helikopterlerin FransÄ±z Kara Kuvvetleri'nin havacÄ±lÄ±k okuluna ait olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–te yandan Fransa Savunma BakanÄ± Florence Parly'nin kaza bÃ¶lgesine hareket ettiÄŸi belirtildi.

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