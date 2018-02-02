GÃ¼ncelleme: 14:18, 02 Åžubat 2018 Cuma

Macron'dan TÃ¼rkiye'nin tepkisi Ã¼zerine ikinci geri adÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macron, dÃ¼nkÃ¼ Tunus ziyaretinde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Fransa'nÄ±n Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine "TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n tepkisi, muhtemelen operasyonun sÄ±nÄ±rÄ± gÃ¼vence altÄ±na alma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n bulunduÄŸu noktadan daha ileri gitmeyi veya bÃ¶lgede uzun sÃ¼re kalmayÄ± hedeflemediÄŸi anlamÄ±na geliyor." dedi.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±, TÃ¼rkiye'nin kendi sÄ±nÄ±rÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n, gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve DEAÅž ile mÃ¼cadele iÃ§in meÅŸru hakkÄ± olduÄŸunu da dile getirdi.

Fransa, Macron'un bu aÃ§Ä±klamalarÄ±yla, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nda ikinci kez geri adÄ±m atmÄ±ÅŸ oldu.

Macron, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin "Afrin operasyonu iÅŸgale dÃ¶nÃ¼ÅŸmemeli." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Macron'un aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "Fransa'nÄ±n yaptÄ±klarÄ± ortada." sÃ¶zleriyle eleÅŸtiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz Fransa deÄŸiliz, gidip Cezayir'i iÅŸgal eden, Biz Fransa deÄŸiliz, MaÄŸrip Ã¼lkeleri veya Afrika'da Fransa'nÄ±n yaptÄ±klarÄ± ortada. BunlarÄ±n hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi Ã¼lkelerin bize bu konularda, yani uluslararasÄ± hukuka uygun bir ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor. HatÄ±rlatmada bulunmalarÄ±nÄ± bile hakaret sayarÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin ilgili ÅŸartÄ±na ve GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±na uygundur ve tÃ¼m dÃ¼nya da bunu kabul etmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla bu bir iÅŸgal deÄŸildir." ifadeleriyle Fransa'ya tepki gÃ¶stermiÅŸti.

"MACRON GERÄ° ADIM ATTI"

Reuters haber ajansÄ± da konuyla ilgili haberinde "Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, TÃ¼rkiye'nin Ã¶fkesi Ã¼zerine Suriye uyarÄ±sÄ±nda geri adÄ±m attÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak Macron'un, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun tepkisi sonrasÄ± TÃ¼rkiye'nin amacÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ± yorumunu yaptÄ±.

Fransa yÃ¶netimi, daha Ã¶nce de Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa Savunma BakanÄ± Florence Parly, harekatÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra, 21 Ocak'ta, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda operasyonun durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

AynÄ± gÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian da "Suriye'deki insani durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyini acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile aynÄ± gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸen Le Drian, toplantÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin askeri operasyonunu hedef almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ, Fransa yÃ¶netimi ise Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n, "Suriye krizinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi bir istiÅŸare toplantÄ±sÄ±" olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.