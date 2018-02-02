Macron'dan TÃ¼rkiye'nin tepkisi Ã¼zerine ikinci geri adÄ±m

Macron, dÃ¼nkÃ¼ Tunus ziyaretinde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Fransa'nÄ±n Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶stermesi Ã¼zerine "TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n tepkisi, muhtemelen operasyonun sÄ±nÄ±rÄ± gÃ¼vence altÄ±na alma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'nin bugÃ¼n bulunduÄŸu noktadan daha ileri gitmeyi veya bÃ¶lgede uzun sÃ¼re kalmayÄ± hedeflemediÄŸi anlamÄ±na geliyor." dedi.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±, TÃ¼rkiye'nin kendi sÄ±nÄ±rÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonlarÄ±n, gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak ve DEAÅž ile mÃ¼cadele iÃ§in meÅŸru hakkÄ± olduÄŸunu da dile getirdi.
Fransa, Macron'un bu aÃ§Ä±klamalarÄ±yla, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±nda ikinci kez geri adÄ±m atmÄ±ÅŸ oldu.
Macron, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼,Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin "Afrin operasyonu iÅŸgale dÃ¶nÃ¼ÅŸmemeli." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Macron'un aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± "Fransa'nÄ±n yaptÄ±klarÄ± ortada." sÃ¶zleriyle eleÅŸtiren Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Biz Fransa deÄŸiliz, gidip Cezayir'i iÅŸgal eden, Biz Fransa deÄŸiliz, MaÄŸrip Ã¼lkeleri veya Afrika'da Fransa'nÄ±n yaptÄ±klarÄ± ortada. BunlarÄ±n hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi Ã¼lkelerin bize bu konularda, yani uluslararasÄ± hukuka uygun bir ÅŸekilde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir operasyonda bize ders vermemesi gerekiyor. HatÄ±rlatmada bulunmalarÄ±nÄ± bile hakaret sayarÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz meÅŸru mÃ¼dafaa hakkÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±yoruz. BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin ilgili ÅŸartÄ±na ve GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±na uygundur ve tÃ¼m dÃ¼nya da bunu kabul etmiÅŸtir. DolayÄ±sÄ±yla bu bir iÅŸgal deÄŸildir." ifadeleriyle Fransa'ya tepki gÃ¶stermiÅŸti.
Reuters haber ajansÄ± da konuyla ilgili haberinde "Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, TÃ¼rkiye'nin Ã¶fkesi Ã¼zerine Suriye uyarÄ±sÄ±nda geri adÄ±m attÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanarak Macron'un, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun tepkisi sonrasÄ± TÃ¼rkiye'nin amacÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ± yorumunu yaptÄ±.
Fransa yÃ¶netimi, daha Ã¶nce de Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa Savunma BakanÄ± Florence Parly, harekatÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan bir gÃ¼n sonra, 21 Ocak'ta, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda operasyonun durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.
AynÄ± gÃ¼n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Yves Le Drian da "Suriye'deki insani durumu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyini acil toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
AÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile aynÄ± gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸen Le Drian, toplantÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'nin askeri operasyonunu hedef almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸ, Fransa yÃ¶netimi ise Ã§aÄŸrÄ±nÄ±n, "Suriye krizinin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi bir istiÅŸare toplantÄ±sÄ±" olduÄŸunu kaydetmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ'Ã¼n Ã¶nemli isimlerinden Bekir SÄ±tkÄ± Albayrak'Ä±n cenaze tÃ¶renine katÄ±ldÄ±.
Hatay'da hakkÄ±ndaki 3 dava kapsamÄ±nda, THKP-C Acilciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ±sÄ± ve 2013'te ReyhanlÄ±'da 52 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne yol aÃ§an terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± da olan MihraÃ§ Ural hakkÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afrin bÃ¶lgesindeki PYD/PKK mensuplarÄ±nca Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esine dÃ¼zenlenen 6 roketli saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 16 kiÅŸi yaralandÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PYD/PKK'dan arÄ±ndÄ±rÄ±lan DarmÄ±k DaÄŸÄ±'na komandolar tarafÄ±ndan TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dikildi. TSK, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bugÃ¼ne kadar Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 823'e yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Atina Ä°stinaf Hakimleri Konseyi,TÃ¼rkiyeâ€™nin DHKP-C Ã¼yesi Mehmet DoÄŸanâ€™Ä±n iadesine iliÅŸkin talebini reddetti
SÃ¼per Lig'de, FenerbahÃ§e ile GenÃ§lerbirliÄŸi arasÄ±nda yarÄ±n oynanacak maÃ§ nedeniyle Ä°stanbul'da bazÄ± yollar ulaÅŸÄ±ma kapalÄ± olacak
Fransa, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, "Afrin operasyonu iÅŸgale dÃ¶nÃ¼ÅŸmemeli" ÅŸeklindeki sÃ¶zlerine TÃ¼rkiye'den gelen tepki sonrasÄ± ikinci kez geri adÄ±m attÄ±
OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Selim Karakaya'nÄ±n, nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e "taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda, "TÃ¼nellerini, mevzilerini, her ÅŸeylerini baÅŸlarÄ±na yÄ±ktÄ±k, hepsinin de canÄ±na okuyacaÄŸÄ±z, tertemiz edeceÄŸiz." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, ABD'nin, Heniyye'yi terÃ¶r listesine alma kararÄ±nÄ±n, OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci ve bu baÄŸlamda Filistinliler arasÄ± uzlaÅŸÄ± ve barÄ±ÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ± sekteye uÄŸratmasÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.
Bolu merkezli 10 il ve KKTC'de, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan 16 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Zeytin DalÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAÅž mensuplarÄ±ndan SA-18 omuzdan atÄ±lan Ä±sÄ± gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ hava savunma fÃ¼zesi ile Ã§ok sayÄ±da silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi.
Furkan EÄŸitim ve Hizmet VakfÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kurucu baÅŸkan Kuytul hakkÄ±nda daha Ã¶nce yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda 7 yÄ±l hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±ldÄ±.
TSK tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada , "Askerlik sÃ¼resinin uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair yapÄ±lan haberler tamamen asÄ±lsÄ±zdÄ±r. BÃ¶yle bir haber doÄŸru deÄŸildir" dedi
Ankara Ã‡ukurambar'daki vergi dairesinin alt katÄ±nda doÄŸalgaz sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle patlama meydana geldi
Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esindeki askeri Ã¼s bÃ¶lgesi ile Ã‡ukurca'daki GÃ¼ven DaÄŸÄ±'nda bulunan askeri Ã¼s bÃ¶lgesine PKK'lÄ±larca sÄ±nÄ±rÄ±n Irak tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen iki ayrÄ± saldÄ±rÄ±da 3 asker ÅŸehit oldu