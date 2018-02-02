GÃ¼ncelleme: 13:57, 02 Åžubat 2018 Cuma

ÃœskÃ¼dar'daki Ã¶lÃ¼mlÃ¼ otobÃ¼s kazasÄ±nda ÅŸofÃ¶r tutuklandÄ±





OtobÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Selim Karakaya'nÄ±n, nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e "taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar'da 3 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine, 3 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden olan halkÂ otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Selim Karakaya, nÃ¶betÃ§i hakimlikÃ§e tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, ÃœskÃ¼dar'daki DoÄŸancÄ±lar Åžehit Tuncer MustafaoÄŸlu Polis Merkezi'ndeki iÅŸlemleri tamamlanan Karakaya, Anadolu Adliyesi'ne gÃ¶nderildi. Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± ifadesini aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼pheli Karakaya'yÄ± "taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne ve yaralanmasÄ±na neden olma" suÃ§undan tutuklanmasÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk etti. Anadolu NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi ÅŸÃ¼pheli Karakaya'nÄ±n tutuklanmasÄ±na karar verdi. Karakaya'nÄ±n hakimlik sorgusunda, Ã¶nÃ¼ndeki aracÄ±n durmasÄ± Ã¼zerine kontrollÃ¼ ÅŸekilde frene bastÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fakat sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ olduÄŸu yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n bir anda hÄ±zlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¶nÃ¼ndeki otobÃ¼se Ã§arpmamak iÃ§in direksiyonu saÄŸa kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tÃ¼m uÄŸraÅŸlarÄ±na raÄŸmen aracÄ±n durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. ÃœskÃ¼dar'da dÃ¼n meydana gelen kazada, Selim Karakaya'nÄ±n yÃ¶netimindeki 34 VN 7071 plakalÄ± Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼, Ã¶nce Turan Duman'Ä±n yÃ¶netimindeki 34 TP 7072 plakalÄ± Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ne, sonra durakta bekleyenlere Ã§arpmÄ±ÅŸ, kazada, 2'si kadÄ±n 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, 3 kiÅŸi de yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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